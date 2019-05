Centri commerciali aperti il 2 giugno a Roma

Tanti sono gli eventi in programma a Roma per la celebrazione della Festa della Repubblica. Si va dalla tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali e dal volo delle Frecce Tricolore a tante iniziative, manifestazioni, sagre nella Capitale e nei suoi dintorni.

Ma, se dopo una settimana di lavoro, la vostra intenzione è di dedicare il 2 giugno allo shopping e alla spesa familiare in un centro commerciale della città, ecco qui l'elenco di tutti i centri commerciali romani (e degli outlet) che resteranno aperti in occasione della Festa della Repubblica:

CENTRO COMMERCIALE VALMONTONE OUTLET

Il Valmontone Outlet resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 21

Via della Pace, 00038

www.valmontoneoutlet.com

www.facebook.com/valmontoneoutlet

CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET

L'outlet di Castel Romano resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 21.

Via Ponte di Piscina Cupa 64, 00128

www.mcarthurglen.com

www.facebook.com/CastelRomanoDesignerOutlet

CENTRO COMMERCIALE ROMA EST

Il centro commerciale Romaest resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 22

Via Collatina Km 12,800

https://romaest.cc.it

www.facebook.com/CCRomaEst

CENTRO COMMERCIALE PORTA DI ROMA

Il centro commerciale Porta di Roma resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 22

Via Alberto Lionello

https://porta-di-roma.klepierre.it/

www.facebook.com/GalleriaCommercialePortaDiRoma/

CENTRO COMMERCIALE EUROMA2

Il centro commerciale Euroma2 resterà aperto il 2 giugno dalle 9 alle 22

Viale dell’Oceano Pacifico, 83

www.eurroma2.it

www.facebook.com/CentroCommercialeEuroma2

Tel. +39 06 5262161

CENTRO COMMERCIALE GRANROMA

Il centro commerciale Granroma resterà aperto il 2 giugno dalle 9 alle 21

Via Aristide Merloni, 141

www.granromagranshopping.it

CENTRO COMMERCIALE I GRANAI

Il centro commerciale I Granai resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 20

Via Mario Rigamonti 100, Roma

www.centroigranai.it

www.facebook.com/CentroCommercialeIGranai/

CENTRO COMMERCIALE PARCO LEONARDO

Il centro commerciale Parco Leonardo resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 22

Viale Donato Bramante, 31/65, Fiumicino

www.parcoleonardo.it

https://www.facebook.com/ParcoLeonardoufficiale/

Tel. 06 45422448

CENTRO COMMERCIALE DA VINCI

Il centro commerciale Da Vinci resterà aperto il 2 giugno dalle 10 alle 21

Via Geminiano Montanari, 00054

www.facebook.com/parcodavinci/