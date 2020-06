Residenze per anziani del Comune di Roma

Il Comune di Roma mette a disposizione degli anziani una serie di strutture assistenziali a cui si può accedere a patto di possedere determinati requisiti.

Chi può accedere:



a) titolari di pensioni di invalidità di vecchiaia e superstiti dell'Assicurazione Generale obbligatoria, dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dell'INPDAP e dell'IPOST;

b) titolari di pensioni liquidate dalle Gestioni del detto Istituto diverse dall'Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e superstiti;

c) titolari di pensione sociale in attesa che venga definita la separazione tra previdenza e assistenza;

d) titolari di pensioni liquidate dai fondi e gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria Generale e non gestiti dal ripetuto Istituto (ENPALS, INPGI, INPDAI, ENASARCO), in possesso di:



- età non inferiore ai 65 anni, se uomini, ed ai 60 anni, se donne, salvo i titolari di pensione di invalidità per i quali si prescinde dai predetti limiti d'età, purché equiparati alle persone anziane ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale n. 11 del 1976;

- autosufficienza psichica e fisica e dell'immunità da malattie infettive e da infermità che richiedano particolari cure ed assistenza;

- residenza in uno dei Comuni della Regione Lazio (vedi Delibera Commissario Straordinario n. 1563 del 10 novembre 1989 e Delibera Commissario Straordinario n. 42 del 17 marzo 2008).

I servizi offerti

- servizio residenziale;

- ristorazione;

- pulizie e servizio paralberghiero;

- noleggio e lavaggio biancheria personale;

- servizio smaltimento rifiuti speciali;

- assistenza domiciliare;

- assistenza religiosa;

- assistenza psicologica;

- servizio di barbiere e parrucchiere;

- servizio di vigilanza notturna;

- attività motorie ludico-ricreative;

- servizio di portineria.

Graduatorie e costi

Le graduatorie degli ammessi alle Case di Riposo Capitoline (divise per donne, uomini e coppie) sono aggiornate due volte l’anno. La posizione è legata al punteggio dato dalla somma di tre indicatori (età, ISEE, solo o convivente), così come previsto dalla Delibera n. 42 del 23 aprile 2008. Coloro i quali vertono in una situazione di sfratto esecutivo, senza fissa dimora o similari, saranno inseriti all’interno di una graduatoria speciale. Ogni dichiarazione relativa alla situazione di sfratto necessita di documentazione allegata.

Il costo della retta è pari al 70 % della pensione percepita.

Le informazioni relative alla posizione in graduatoria saranno fornite telefonicamente chiamando il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0667105342.

Per informazioni sulle ammissioni

Ufficio Ammissioni

Strutture Residenziali Comunali per Anziani

Viale Manzoni, 16

Tel. 06 67105219

Fax 06 67105169

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 10,00 alle 13,00; giovedì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00



Strutture:



Residenza "Parco di Veio" (già Roma 1)

Via Rocco Santoliquido, 88

Tel. 06 30365207 - 06 30311302

Fax 06 30363601



Roma 2 (Italia Talenti)

Via Casal Boccone, 112

Tel. 06 86896928 - 06 822809

Fax 06 86896929



Roma 3

Via Gioacchino Ventura, 60

Tel. 06 6146241 - 2 - 3; 06 6280657

Fax 06 6280649



Bruno Buozzi

Via Torrespaccata, 157

Tel. 06 261950

Telefax 06 2677550



Le Case di Riposo sono dotate tutte di stanze singole. "Roma 3" e "Parco di Veio" hanno il bagno in comune, mentre “Bruno Buozzi” dispone del bagno privato. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Roma.