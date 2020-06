Centri diurni per anziani del Comune di Roma

Oltre alle strutture residenziali a tempo pieno, il Comune di Roma mette a disposizione degli anziani una serie di strutture assistenziali semi residenziali a cui si può accedere a patto di possedere determinati requisiti.

Per "strutture semiresidenziali" si intendono: Centri Diurni Anziani Fragili, Centri Diurni Alzheimer e altre demenze.

Chi può accedere

Persone anziane malate di Alzheimer e/o Parkinson e di demenze senili. I requisiti per l'accreditamento debbono rispondere alla normativa regionale del Lazio in vigore per le autorizzazioni all'apertura e al funzionamento delle Strutture e a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 130/2018“Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio. Modifica alla DGR n. 124/2015”, con la quale si è perfezionato l’iter di accreditamento con l’obbligatorietà del possesso dei requisiti di qualità, formazione permanente degli operatori e valutazione del servizio reso.

In via transitoria, il Dipartimento Politiche Sociali, per accompagnare il nuovo processo di accreditamento, aveva emanato le Linee Guida e con successive proroghe fino al 31 dicembre 2018, aveva consentito alle strutture l'accreditamento a tempo determinato secondo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2007, con l'obbligo di perfezionare l'iscrizione adeguandosi ai requisiti regionali entro il termine ultimo di proroga.

Dal 1 gennaio 2019, superando la fase sperimentale iniziata con la succitata deliberazione di Giunta Comunale, tutte le strutture - quelle già iscritte nel Registro cittadino ex DGC 8/2007, quelle residenziali non ancora accreditate ma che accolgono o che intendono accogliere persone anziane segnalate e sostenute economicamente dai Municipi di Roma Capitale, e quelle semi residenziali convenzionate - devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti.

Servizi offerti

Il Centro Diurno Alzheimer è un servizio socio-sanitario integrato rivolto a persone affette da patologia di Alzheimer ed altre demenze. Si avvale della presenza di personale qualificato: Educatore professionale, Operatore Socio Sanitario, Fisioterapista, Psicologo, Infermiere, Geriatra o Neurologo.

I Centri Diurni Alzheimer dipartimentali sono aperti per sei giorni alla settimana, con frequenza a giorni alterni dalle 8:00 alle 17:00, e offrono:

ristorazione: colazione, pranzo e merenda;

assistenza alla persona e igiene personale;

animazione e stimolazione cognitiva, orientamento alla realtà (ROT), laboratori (lavori manuali, disegno, pittura, canto, ballo, giardinaggio ecc );

animazione sociale e attività ricreative e culturali, anche in collaborazione con altri servizi e altre realtà associative presenti sul territorio;

terapia occupazionale, attività motoria di gruppo, ginnastica dolce;

servizio infermieristico, con il compito di eseguire le prestazioni infermieristiche necessarie;

servizio medico: valutazione geriatrica o neurologica, programmazione di controlli sanitari periodici;

sostegno alle famiglie attraverso corsi di formazione ed informazione sul trattamento del paziente con demenza;

segretariato sociale, consulenza e orientamento per la fruizione dei servizi sociali e sanitari da parte degli ospiti e del nucleo familiare;

su richiesta, servizio di trasporto da casa al Centro e viceversa.

Centro diurno “Incanto Home” (medio-lievi)

Via Isola Madre, 15

Tel. 0692594527

Municipio III

Centro diurno "Hansel e Gretel" (medio-lievi)

Via Torre Spaccata, 157

Tel. / fax 0623268080

Municipio VI

Centro diurno “Le Betulle” (medio lievi e gravi)

Via Salorno 79/81

Tel. 0650913772

Municipio X

Centro diurno "Il Pioppo" (medio lievi)

Via Portuense, 220

Tel. 065561952 –Fax 0689682009

Municipio XI

Centro diurno "Arcobaleno" (medio-lievi)

Centro diurno “Sole e Luna” (gravi)

Via Gioacchino Ventura, 60

Tel. 066147347 - Fax. 066147364

Municipio XIV

Centro diurno Parco di Veio (medio lievi e gravi)

Via Rocco Santoliquido, 88

Tel. 0630362930

Municipio XV

