VIDEO | Dal pane recuperato la birra artigianale fatta dai detenuti: il progetto nel birrificio Vale la Pena

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Da un lato c’è la lotta allo spreco alimentare, dall’altro il contrasto alla recidiva giudiziaria impiegando nella catena di produzione i detenuti che stanno scontando una pena. Così nasce RecuperAle, birra artigianale prodotta dal burrificio romano “Vale la Pena”

Siamo andati nella struttura alla Bufalotta per vedere da vicino i protagonisti di questa particolare “fusione”. Il furgone dei ragazzi di Equoevento, la onlus che è impegnata ormai da tempo nel recupero del cibo in eccesso nei grandi eventi per poi consegnarla ai più bisognosi, fa il suo ingresso in birrificio per la consegna del pane. Ad attenderli c’è Emanuele Meschini, birraio di “Vale la Pena” che, ricetta alla mano, parte con la cotta e la produzione della birra che avviene in diverse fasi. “Lo recuperiamo direttamente dal Rome Cavalieri Hilton di Roma con cui abbiamo una collaborazione - spiega Carlo De Santis direttore di Equoevento onlus -. avevamo da tempo l’idea di produrre qualcosa con le eccedenze alimentari che raccogliamo, e questa birra è perfetta, sia per il valore ambientale che per quello sociale”. “

E il valore sociale lo mette senza dubbio “Semilibertà onlus”, presieduto da Paolo Strano, che da anni avvia progetti per l’inclusione dei detenuti, con la convinzione che “una pena alternativa garantisce la lotta alla recidiva - spiega - in Italia 7 detenuti su 10 tornano a delinquere, finendo nuovamente in cella. La nostra missione è quella di provare ad abbattere queste statistiche e mettere i detenuti nella condizione di poter scegliere”.

Il birrificio “Vale la Pena” è stato inaugurato il 15 Settembre 2014. Tra i detenuti impiegati attualmente nella produzione delle 20 tipologie diverse di birre artigiani c’è Daniele Romani che, a 24 anni, sta scontando una pena ai domiciliari per spaccio di stupefacenti: “Mi è cambiata totalmente la detenzione, ma anche la visione di quello che voglio fare in futuro - racconta - Paolo mi ha dato la possibilità di imparare un mestiere su ciò voglio impegnarmi anche quando avrò scontato il mio debito con la giustizia”.