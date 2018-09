Colleferro: schiuma bianca nel fiume Sacco, accertamenti della polizia locale

Allarme nel fiume Sacco. Della schiuma bianca è stata avvistata stamattina 20 settembre nel tratto che attraversa la città di Collefero. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday. L'avvistamento sulla superficie dell'acqua all'altezza del ponte cosiddetto della Parata, alla rotatoria di ingresso di Colleferro (nei pressi del deposito Cotral) su via Carpinetana Nord. La segnalazioone da parte di alcuni residenti della cittadina in provincia di Roma. La sostanza, non identificata, è per ora circoscritta alla piccola cascata che si trova intorno al ponte. Sono state avvisate le autorità cittadine ed i Vigili urbani.