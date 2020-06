Riserva Decima Malafede, via sedie e tavolini dal laghetto tutelato: arrivano i guardiaparco

I danni all’ecosistema sono contenuti. Pescatori e canoisti che si sono spinti all’interno dell’ex cava Nenni, non hanno prodotto conseguenze irreversibili.

“Gli agenti hanno eseguito interventi durante i quali hanno verificato la presenza di eventuali occupazioni abusive e lo sversamenti di rifiuti – ha fatto sapere Marco Antonini, assessore municipale con deleghe alla Sicurezza ed all’Ambiente – ma non hanno trovato traccia di nessuno dei due”. Una buona notizia per lo specchio d’acqua, uno scrigno di biodiversità, prezioso soprattutto per le specie di uccelli che lo hanno colonizzato.

Il lago, situato in una cava dismessa tra la via Laurentina ed i quartiere di Vallerano, nella periferia sud di Roma, fa parte della Riserva di Decima Malafede. Nonostante non sia di facile accesso, nel corso dell’ultimo anno si è trasformato in una meta d’assidui frequentatori. Si tratta soprattutto di pescatori che, approfittando delle quiete e della posizione isolata, hanno finito per trasportare arredi d’ogni genere. Sulle sponde sono tutt’ora presenti scalette, sedie e tavolini.

“Li hanno sistemati in punti che è anche difficile raggiungere – ha spiegato l’assessore Antonini – ma ora la proprietà dovrà provvedere a ripristinare la recinzione”. E già questo sarà un deterrente per quanti hanno deciso di accedere al lago per praticare sport acquatici o per pescarvi i pesci presenti. L’intensificarsi dell’attività antropica, però, ha finito per mettere in fuga molte specie di volatili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 2013, anno in cui si è interrotta l’attività estrattiva, nel lago sono arrivate morette tabaccate, fischioni turchi, alzavole, mestoloni. Si affiancano agli esemplari, più comuni, di aironi guardabuoi, di gallinelle d’acqua, germani e tufetti. “Per quanto attiene l'attivita' di canoisti, pescatori e altri frequentatori senza titolo dell'area, in accordo con la direzione di Romanatura verranno effettuati interventi repressivi da parte dei guardiaparco” ha annunciato l’assessore Antonini, già presidente del WWF Lazio. “Ricordo che nel piano di assetto della riserva e' stato chiesto dal municipio innalzamento livello di tutela in modo da tutelare le rarissime specie che popolano l'area”.