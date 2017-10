Circo Massimo: riapre il mercato contadino della Coldiretti

Venerdì 6 ottobre, a partire dalle ore 9.30, riaprono le porte del mercato di via San Teodoro 74. A due passi da Circo Massimo tornano i produttori di "Campagna Amica", dopo un'assenza durata quasi 9 mesi. Coldiretti si riprende gli spazi che, in otto anni, hanno decretato il successo del farmer's market più conosciuto della Capitale.

La nuova veste

La riapertura avviene anche all'insegna della consapevolezza e della solidarietà. Si approfitterà della data de 6 ottobre "per fare il punto sulla spesa dal contadino in Italia nel 2017", grazie ad uno studio Coldiratti/Campagna Amica. Inoltre veranno presentati i dati sull'analisi Coldiretti/Ixè sulle campagne che hanno subito le conseguenze dei terremoti. Garantita la presenza anche dei produttori che sono rimasti vittime degli eventi sismici. La loro partecipazione era stata suggerita anche dall'amministrazione capitolina. Nel bando emesso da Roma Capitale e vinto da Coldiretti, veniva infatti riservato un punteggio supplementare ai progetti che prevedessero la presenza di questi produttori.

Il contatto diretto

Si conclude così una vicenda che aveva colto di sorpresa soprattutto i numerosi ed affezionati clienti del mercato. Il successo della formula trovata da Coldiretti, era anche nei numeri. A febbraio, in un solo fine settimana, sono state raccolte 4500 firme di persone che chiedevano la riapertura del farmer's market di Circo Massimo. Dopo più di otto mesi, gli spazi rinnovati di San Teodoro tornano così ad ospitare un mercato estremamente apprezzato. Per far vivere a romani e turisti l'esperienza del contatto diretto con i contadini, gli allevatori, i pastori. E le loro produzioni che, in molti casi, sono frutto di una felice sinergia tra tradizione ed innovazione.