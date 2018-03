Rifiuti cartacei: a Roma migliora la raccolta, ma si spreca ancora troppo

La "Carta al tesoro" si è conclusa. L 'iniziativa, organizzata dal Consorzio per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, sarà presto bissata dalle "Cartoniadi" municipali. Passato il momento ludico che ha visto i cittadini competere in squadre su tematiche legate alla raccolta differenziata, è arrivato il momento delle analisi.

Un netto miglioramento

"Nella citta' di Roma - ha spiegato il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani- si raccolgono 240mila tonnellate di carta e cartone all'anno. Un quantitativo rilevante che ha un trend positivo grazie all'aiuto di Comieco, che ci ha permesso questa grande crescita attraverso la raccolta selettiva del cartone prodotto da negozi e attività commerciali". Il risultato è facilmente desumibile dai numeri. Questa operazione "ci ha consentito di intercettare 24mila tonnellate nel 2017, un più 20% rispetto al 2016 e +35% rispetto al 2015". C'è però un altro dato su cui riflettere. "Il 28% dell'indifferenziato contiene carta e cartone: se si riuscissero a intercettare si potrebbero risparmiare e guadagnare risorse economiche aggiuntive".

Le prospettive di crescita

Ancor più nel dettaglio entra il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti. "Roma ha un interessante potenziale di crescita nella raccolta differenziata di carta e cartone, nella quantità, ma soprattutto nella qualità. Se si recuperassero tutti gli scarti a base cellulosica non ancora intercettati, infatti, Roma potrebbe raccogliere circa 180mila tonnellate di materiale in più all'anno. Considerando i maggiori corrispettivi riconosciuti da Comieco per la raccolta e il risparmio da mancato smaltimento, le quantità raccolte in più si tradurrebbero in benefici economici complessivi per 25 milioni di euro".

Il prossimo appuntamento

Iniziative come quella della "Carta al tesoro" concorrono quindi a diffondere corrette informazioni ed a sviluppare buone pratiche. A breve, ha annuciato il direttore generale di Comieco, si svolgeranno anche le Cartoniadi tra i diversi municipi. "Ed a chi raccoglie di più – ha promesso Montalbetti – doneremo un premio in denaro vincolato al finanziamento di opera di pubblica utilità".

Imparare giocando

"Il gioco di squadra – ha sottolineato l'assessora alla Sostenibilita' ambientale di Roma, Pinuccia Montanari – è fondamentale per cambiare il nostro modo di gestire gli scarti quotidiani trasformandoli da problema in risorsa. Ama, amministrazione capitolina e cittadini sono chiamati a vincere insieme una gara importantissima per la citta' e le future generazioni". Ben vengano dunque iniziative come la Carta al tesoro, "un modo gioioso e intelligente per imparare ad agire in team riciclando sempre di piu' e sempre meglio".