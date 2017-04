Primo Maggio all’Auditorium: si festeggia con musica fave e pecorino di Campagna Amica

Un primo maggio a kmzero. La festa dei lavoratori, all’Auditorium Parco della Musica si sposa con l’ormai tradizionale mercato di Campagna Amica. Per l’occasione i produttori Coldiretti accoglieranno i visitatori con omaggi a base di fave fresche, vino e formaggio pecorino.

L'OFFERTA ENOGASTRONOMICA - Dal mattino fino al tardo pomeriggio oltre cinquanta agricoltori garantiranno un viaggio tra la frutta, la verdura, gli ortaggi. Prodotti rigorosamente del Lazio e di stagione. Non mancheranno gli olii, i formaggi, i vini, i prodotti da forno, i salumi e, per festeggiare la ricorrenza, degustazioni di carciofi e arrosticini alla brace.

L'OFFERTA CULTURALE - Il primo maggio al Parco della Musica non è solo all'insegna delle fave e del pecorino. Per gli appassionati della musica popolare italiana potranno infatti apprezzare il concerto di Ambrogio Sparagna. I visitatori che invece si dilettano tra i fuochi della cucina, possono confrontare le proprie ricette con quelle degli agrischef di Campagna Amica, sempre pronti a dare consiglii sul modo migliore di preparare le pietanze tradizionali.

IL MERCATO DEL PRIMO MAGGIO - Visto che il primo maggio è la festa dei lavoratori, non poteva mancare il sostegno a quei produttori che stanno vivendo delle difficoltà. Nel mercato infatti saranno presenti alcune aziende colpite dal sisma, come ita Sani di Accumoli, che fa biscotti e dolci, Barbara Stocchi e Rita Angelini di Leonessa, la prima produttrice di pecorino, la seconda di miele. Non sono poche le ragioni per recarsi alla nuova location della Campagna Amica. La scelta dell'Auditorium, dopo la pluriennale esperienza nel mercato di Circo Massimo, si sta rivelando felice. Per gli agricoltori e per i consumatori che, al Parco della Musica, continuano a trovare prodotti genuini, tracciati e di stagione.