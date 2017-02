Ecco eCooltra: a Roma arrivano 250 mezzi per lo scooter-sharing elettrico

Nuovo servizio di sharing mobility a Roma. Si tratta di eCooltra, lo scooter-sharing che arriva dalla Spagna. "A breve Roma avrà un nuovo servizio di scooter-sharing elettrico a flusso libero", spiega l'assessora ai trasporti Linda Meleo che questa mattina ha incontrato, insieme al presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefano, il Direttore Generale di eCooltra Scootersharing Italia e di Cooltra Motos Italia Maurizio Pompili.

Oggi eCooltra ha consegnato simbolicamente a Roma Capitale due scooter elettrici per poter circolare in modo green tra le strade della nostra città. Entro aprile saranno 250 i mezzi ecologici che i cittadini potranno utilizzare. C

"Vogliamo che sempre più operatori di sharing mobility possano offrire i loro servizi nella nostra città: da oggi, infatti, partirà a Roma una fase 'pilota' con eCooltra e sarà un servizio ad impatto zero, visto che il personale addetto al cambio batteria degli scooter si sposterà in città a bordo di van elettrici", conclude l'assessora.



eCooltra Scootersharing è il primo servizio in Europa di scooter-sharing a flusso libero totalmente elettrico e nasce a Barcellona nel 2016. Il servizio è semplice da utilizzare grazie ad un’applicazione scaricabile per Android e iOS. Lo smartphone è infatti lo strumento per localizzare lo scooter, prenotarlo, aprire il sottosella, prendere il casco e accenderlo, il tutto senza necessità di chiavi. Gli scooter non vanno mai ricaricati perché è previsto un servizio di personale addetto al cambio batterie scariche quando il mezzo non è utilizzato ed è fermo in sosta. Il costo? 0,24 centesimi al minuto.