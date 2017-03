Roma e Palermo da oggi più vicine: autobus + nave, ecco la soluzione low cost

Da oggi è possibile raggiungere Palermo da Roma con una nuova soluzione autobus + nave: grazie al sodalizio tra FlixBus e GNV, le due città saranno collegate anche durante la bassa stagione, con un unico biglietto integrato valido per la tratta in autobus Roma-Napoli e quella in traghetto Napoli-Palermo.

L’intermodalità continua a essere il motore che anima la collaborazione tra la start-up degli autobus divenuta primo operatore in Europa e la compagnia di navigazione, che offriranno così un’opzione di viaggio pratica ed economica a quanti si spostano fra Roma e la Sicilia anche prima dell’estate.

Il collegamento autobus + nave da Roma a Palermo sarà disponibile tutti i giorni della settimana: gli autobus FlixBus partiranno dall’autostazione di Roma Tiburtina e collegheranno in circa due ore e mezza la capitale con il Metropark di Napoli, presso la Stazione Centrale; i passeggeri dovranno quindi raggiungere il Molo Immacolatella Vecchia, da cui si imbarcheranno alla volta di Palermo. Anche da Palermo, i passeggeri potranno fare ritorno a Roma tutti i giorni: il traghetto salperà dal porto del capoluogo siciliano e approderà a Napoli, da cui i passeggeri dovranno raggiungere nuovamente il Metropark per prendere il FlixBus diretto a Roma.

I passeggeri potranno acquistare il biglietto integrato bus + nave sul sito www.flixbus.it, via app o nelle agenzie di viaggio affiliate.