Cotral sbarca su Moovit

Cotral ha scelto Moovit per potenziare la propria informazione di servizio sulle tratte regionali e aggiungere efficienza ai propri bus. L'applicazione per smartphone più utilizzata nel mondo sui mezzi di trasporto pubblico (52 milioni di utenti) supporterà anche i pendolari e gli abbonati delle linee regionali del Lazio nei loro spostamenti.

Moovit è un’applicazione che fornisce in tempo reale su smartphone (iPhone, Android e Windows Phone) le informazioni necessarie per utilizzare il trasporto locale evitando lunghe attese. Combinando i dati provenienti dall’azienda con quelli forniti direttamente dalla community, Moovit dà agli utenti un’istantanea immediata del loro viaggio, suggerendo i percorsi più veloci e comodi in base alla destinazione desiderata. Le informazioni aggiornate in tempo reale da Cotral offrono a tutta la community una migliore pianificazione del viaggio, stime più precise sui tempi di attesa del mezzo desiderato e un’ottimizzazione dei tempi di percorrenza.

Spiega Samuel Sed Piazza, country manager di Moovit in Italia: "Il nostro è un vero progetto di cooperazione basato sulla condivisione, che semplifica l’utilizzo del trasporto locale. Essendo una piattaforma generata dalla comunità che la utilizza, più persone usano Moovit, più precisi sono i dati forniti in tempo reale a tutti gli utenti. Sono sicuro che anche le migliaia di persone che oggi utilizzano i pullman Cotral beneficeranno di questa modalità di aggiornamento delle informazioni, e consentiranno all’azienda di potenziare ulteriormente la qualità dei servizi offerti". Per l’amministratore delegato di Cotral, Arrigo Giana: "I dati devono essere patrimonio di tutti. Maggiore è la diffusione delle informazioni, maggiore è l’accessibilità del servizio".

Grazie alla funzione “navigazione assistita”, una volta saliti sul mezzo pubblico, gli utenti che si collegano alla app contribuiscono a fornire dati in tempo reale e in forma completamente anonima al resto della community. È possibile per gli utenti ricevere segnalazioni quando è il momento di scendere dalla vettura in modo di potersi dedicare ad altro durante il viaggio. Cotral collega 376 comuni del Lazio con oltre 8000 corse giornaliere. 70 milioni di passeggeri l'anno.



Tutte le corse monitorate da Cotral in tempo reale permetteranno a Moovit di rendere disponibili le informazioni sull'attesa esatta alle fermate, che sarà disponibile in verde (a breve arrivano screen). Su Moovit sono disponibili anche i collegamenti Cotral tra l'aeroporto di Fiumicino e Roma Termini o Tiburtina. Il servizio di Moovit per gli utenti Cotral è gratuito.

L’accordo con Moovit è soltanto l’ultima tappa di un investimento in innovazione e mezzi che l’azienda sta portando avanti da alcuni mesi. Entro la fine di marzo saranno 100 i nuovi bus in circolazione (73 i nuovi mezzi consegnati alle città capoluogo e alla provincia di Roma), per un’operazione costata 93 milioni di euro, 19 dei quali autofinanziati da Cotral (Regione Lazio, ministero dei Trasporti e dell’Ambiente gli altri enti finanziatori). In totale 400 nuovi mezzi entreranno in servizio sulle strade del Lazio nel corso del 2017. I nuovi bus euro 6, la categoria più bassa in termini di emissioni inquinanti, sono dotati di video sorveglianza a bordo, cabine di protezione per gli autisti e sensori di guida sicura.

Un cambiamento che segue di pari passo l’evoluzione dell’azienda sia sul piano dell’affidabilità del servizio - oggi Cotral garantisce il 99% delle corse programmate - che della comunicazione alla clientela. Il nuovo account twitter @BusCotral, il sito web e il nuovo sistema di gestione dei reclami hanno permesso di dimezzare i tempi di risposta all’utenza.