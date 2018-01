Moovit diventa nuovo Global Mobility Partner dell’AS Roma

Da oggi i tifosi della Roma potranno recarsi a vedere le partite giocate allo Stadio Olimpico e in ogni stadio d’Italia e d’Europa in tutta comodità grazie alla partnership siglata con Moovit, l’applicazione per il trasporto pubblico leader in Italia e nel mondo.

Moovit è un’applicazione gratuita dedicata al trasporto pubblico, disponibile per dispositivi Android e iOS e per il web, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle linee del trasporto pubblico, i luoghi di interesse, nonché avvisi sulla fermata di destinazione in più di 180 città italiane e in più di 1800 città in tutto il mondo.

Scegliendo Moovit come Global Mobility Partner, l’AS Roma diventa la prima società calcistica in Europa a fornire informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico in occasione delle partite interne e in trasferta, in Italia e in Europa. Per ogni gara, Moovit fornirà informazioni specifiche ai tifosi della Roma relativamente alle migliori soluzioni per raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici, ma anche per raggiungere le aree a loro dedicate e gli ingressi dedicati negli impianti. Inoltre, Moovit individuerà gli AS Roma Store presenti nella capitale come luoghi di interesse per i tifosi.

In occasione delle partite di Champions League disputate allo Stadio Olimpico, Moovit aiuterà anche i tifosi delle squadre ospiti ad utilizzare il trasporto pubblico romano per visitare la città.

“L’accordo di partnership siglato con Moovit, la migliore app per il trasporto pubblico a livello mondiale, ha lo scopo di assicurare ai nostri tifosi spostamenti rapidi ed efficienti per raggiungere lo stadio permettendo loro di individuare il tragitto migliore per recarsi all’impianto e per ritornare poi a casa dalle partite dell’AS Roma, in Italia e all’estero, con i mezzi pubblici” – afferma Luca Danovaro, CMO di AS Roma. “Questo innovativo accordo, che si unisce agli altri attivati recentemente dal Club, rientra nel nostro piano che vede tra i suoi principali obiettivi quello di migliorare l’esperienza dei nostri tifosi nel giorno della gara”.

In passato, Moovit ha siglato diversi accordi di partnership in occasione di grandi eventi sportivi e con diverse istituzioni cittadine al fine di aiutare le persone a utilizzare al meglio il trasporto pubblico. Moovit è stata ad esempio l’app per il trasporto pubblico ufficiale ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro e ha collaborato con la Fan Guide App della UEFA durante gli Europei del 2016, per orientare gli appassionati durante lo svolgimento della competizione. In Italia Moovit ha stretto importanti accordi con Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Perugia, Palermo e più di altre 30 città.

“Grazie all’accordo con Moovit, l’AS Roma intende proiettarsi verso il futuro della mobilità urbana” ha dichiarato il Country Manager di Moovit per l’Italia Samuel Sed Piazza. “Moovit consentirà ai tifosi dell’AS Roma di avere più tempo per godersi il calcio, di sapere cosa vedere recandosi allo stadio e di non preoccuparsi di come raggiungere l’impianto”.

“Da Milano a Palermo Moovit è molto amata dagli italiani perché noi li aiutiamo ad utilizzare al meglio il trasporto pubblico, che si tratti degli spostamenti quotidiani oppure di grandi eventi come le partite di calcio, in cui decine di migliaia di persone si spostano nello stesso momento” ha sottolineato Sed Piazza.

Moovit è diventata la app per il trasporto pubblico più importante e più utilizzata del mondo con più di 100 milioni di utenti registrati in 79 paesi nell’arco di cinque anni.