Moovit, salgono a bordo Almaviva, Groupama e Banca Iccrea

Il colosso francese delle assicurazioni Groupama, il player mondiale dell’Ict made in Italy Almaviva e la banca del Gruppo Iccrea sono le prime tre grandi aziende a salire a bordo di Moovit Carpool, la piattaforma di carpooling entrata a regime su Roma e Lazio il 18 aprile scorso dopo sette mesi di sperimentazione condotta con Roma, Servizi per la mobilità, agenzia tecnica del Comune di Roma. Tre società leader nei rispettivi campi che hanno all’interno del territorio della Capitale i propri quartier generali dove lavorano ogni giorno migliaia di dipendenti. E che da oggi si affidano a Moovit, prima app al mondo tra gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico (55 milioni di utenti in 75 Paesi e 1200 città), per razionalizzare e ottimizzare gli spostamenti di lavoratori e dirigenti.

Spiega Charles de Tinguy, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni (mille agenti e oltre 1,6 milioni di clienti sul territorio nazionale italiano, sede centrale in via Cesare Pavese, all’Eur): "Siamo lieti di aver aderito al progetto di Moovit che è il linea con il nostro impegno sulla mobilità sostenibile. Da anni applichiamo soluzioni aziendali volte ad agevolare la mobilità urbana dei nostri dipendenti così contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Groupama Assicurazioni ed il suo mobility management sono da sempre in prima linea nella progettazione di azioni volte a migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti oltre che nell’interesse della collettività".

Sulla stessa lunghezza d’onda, Leonardo Rubattu, direttore generale di Iccrea Holding: "L’obiettivo del nostro Gruppo bancario, nell’implementazione di questo progetto, è sia di orientare la popolazione aziendale del Gruppo Iccrea su Roma – circa 1.600 persone – verso l’utilizzo di mezzi ecocompatibili, sia quello di offrire alcuni servizi a beneficio dell’economia complessiva del dipendente contribuendo, al contempo, a diminuire il numero delle vetture in circolazione in città. Il Gruppo Iccrea, attraverso il suo mobility manager, promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie e lo sviluppo di questi particolari progetti al passo coi tempi, al fine di diffonderne l’utilizzo trasversale e la fruizione immediata dei servizi per la persona, attraverso app come quella di Moovit che rappresentano un’importante cambio di approccio culturale sulla mobilità cittadina. La proattività del Gruppo Iccrea, in questo ambito, rientra nelle politiche di forte attenzione al welfare che il Gruppo stesso riserva ormai da tempo e che vuole incrementare, anche grazie a progetti come quello di Moovit, al fine di accrescere i servizi dedicati a tutti i nostri collaboratori".

Convinto della potenzialità della piattaforma Moovit Carpool è anche il Gruppo Almaviva, che ha aderito subito alla proposta di Samuel Sed Piazza, country manager di Moovit Italia. "Siamo felici e fieri di avere anche dirigenti e dipendenti di Almaviva tra i nostri fan”, dice Sed Piazza, “il carpooling di Moovit nasce proprio con l’obiettivo di offrire anche alle grandi aziende, che ogni giorno muovono sulla città migliaia di persone, un’occasione di risparmiare tempo, denaro e contribuire a velocizzare il traffico. Come noto, una mobilità efficace e snella è una variabile economica fondamentale, che incide profondamente sullo sviluppo di un territorio. Poter eliminare migliaia di automobili private dalle strade di Roma semplicemente riempiendo di più quelle che circolano è un obiettivo che sarà più facile da raggiungere con l’impegno delle grandi centrali economiche della città".