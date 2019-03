Mobilità sostenibile, il PD punta sulle bici in metropolitana: "Mettiamo delle canaline sulle scale"

Migliorare la mobilità sostenibile, puntando su soluzioni semplici.che incentivino l'intermodalità. E' questa la sintesi della proposta che, la consigliera Ilaria Piccolo (PD), ha deciso di portare all'attenzione dell'Aula Giulio Cesare.

Contrastare l'inquinamento in città

Si parte da una considerazione stringente, ribadita anche di recente nel corso di un convegno svoltosi in Campioglio: il traffico,a Roma, rende i livelli d'inquinamento insostenbili. Per ridurre l'impatto dei trasporti sulla vita, "la bicicletta resta il mezzo di trasporto ecosostenibile per eccellenza"si legge nel testo della mozione che dev'essere discussa in Assemblea Capitolina. Soprattutto in prospettiva.

Un mezzo da incentivare

Nell'immediato "l'uso quotidiano della bici come principale mezzo di trasporto sostenibile in cità non rientra ancora nelle abitudini e deve essere incentivato". Ad esempio puntando sul rendere più accessibili le stazioni ferroviarie e metropolitane. Per riuscrivi però, occorre superare lo scoglio delle scale.

Lo scoglio delle scale

Sono poche le stazioni metropolitane dotate di ascensori. Di conseguenza, spesso, il ciclista è costretto a sollevare il proprio mezzo, per trasportarlo in spalla lungo la scalinata. Per farlo, evidentemente, servono buoni bicipidi. Quindi la presenza di molti gradini, per alcuni utenti, diventi un deterrente ad associare l'uso della bici a quello del trasporto su ferro.

La proposta delle canaline

Un problema superabile con una soluzione "semplice ed economica": sistemando dei binari dove trasportare, manualmente, le bici. Da qui la richiesta contenuta nella mozione di realizzare "apposite canaline per accompagnare le biciclette lungo le scale dei sottopossaggi, utilizzando sia le tipologie in marmo che eventualmente i binari in alluminio o in acciaio". Ai consiglieri di maggioranza e di opposizione ora spetta il compito di valutare questa proposta.