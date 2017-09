Isole ambientali, non solo Monti: "Stiamo lavorando per Ostia antica, Pigneto e Garbatella"

"Oltre che a Monti, stiamo lavorando anche su altre isole ambientali. Una ad Ostia antica, un borgo straordinario, preda del traffico, e al Pigneto, anche oltre la parte ferroviaria fino ad arrivare quasi a piazza Malatesta. E ci stiamo ragionando anche per Garbatella". Ad annunciarlo il presidente della Commissione mobilità Enrico Stefàno a margine della presentazione del portale del Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile. Non solo il rione nel cuore del centro storico dunque, anche altri quartieri della Capitale avranno isole ambientali al loro interno. Vale a dire pedonalizzazioni, zone 30, percorsi ciclabili.

A Monti però la prima sperimentazione, ancora sulla carta, non piace. I lavori dovrebbero partire entro l'anno, ma sono tanti i residenti che hanno protestato, riuniti in un Coordinamento di comitati cittadini. Sotto accusa la pedonalizzazione delle strade "sbagliate" e il carico di traffico fatto convergere su vie già congestionate a sufficienza. E poi la perdita dei posti d'auto e l'allerta per la possibile invasione di tavolini e dehors. La paura è che il rione si trasformi in una nuova Trastevere. Da qui il progetto parallelo che i residenti stanno costruendo insieme al I municipio che ha da subito appoggiato le proteste.

"Martedì 19 settembre a partire dalle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio del Municipio Roma I Centro in Via della Greca, 5 secondo incontro del "Percorso di partecipazione e consultazione sul progetto di isola ambientale nel rione Monti" fa sapere la presidente dem Sabrina Alfonsi. "Per un progetto vero, partecipato, che tenga conto delle diverse proposte scaturite dagli incontri precedenti, promossi dalle Associazioni dei residenti e dal Municipio nei mesi scorsi".