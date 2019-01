Tutti vogliono costruire la ciclabile su via Prenestina: 200 offerte per la bike lane

Più di 200 offerte per realizzare la nuova bike lane su via Prenestina. Un "esercito" di piccole e medie imprese che hanno partecipato al bando per realizzare la pista ciclabile nel quadrante di Roma est. Ad annunciarlo l'assessore alla mobilità Linda Meleo: "I lavori saranno presto visibili. Una volta concluse le procedure di gara, si aprirà il cantiere e permetterà anche di realizzare piccoli interventi di riqualificazione, a vantaggio di tutta la cittadinanza".

La gara era partita a fine 2018. Si tratta della ciclabile più importante sul territorio con modello "bike lane", ossia delimitata solo da una striscia a terra, senza cordoli o elementi di protezione. Sei chilometri di percorso da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti.

A commentare le 200 offerte ricevute anche la sindaca Virginia Raggi: "Un intervento importante a beneficio dei cittadini, che si va ad aggiungere ai percorsi ciclabili già completati o in fase di realizzazione in altre zone della città. Senza dimenticare che questi lavori permettono anche opere di rigenerazione urbana, interventi visibili per Roma".