Ecco Enjoy cargo, il servizio in sharing per il trasporto di cose

Enjoy lancia oggi il nuovo servizio sperimentale dedicato al trasporto condiviso di “cose”, in partnership commerciale con Fiat, che vedrà circolare i rossi Doblò Cargo inizialmente nelle città di Milano, Roma e Torino. Dopo le inconfondibili 500 rosse, Enjoy amplia l’offerta con il trasporto in condivisione di mobili, oggetti ingombranti, elettrodomestici o materiali da lavoro.

La flotta di Enjoy Cargo è composta da cinquanta veicoli, quaranta a benzina euro 6 e dieci con doppia alimentazione a benzina e metano (cosiddetti bi-fuel, riconoscibili dalla scritta “Natural Energy” sul portellone posteriore). A Milano i mezzi saranno quindici del primo tipo e cinque del secondo; lo stesso varrà per Roma. A Torino invece saranno dieci, alimentati solo a benzina. I veicoli sono dotati di pneumatici all season, sospensioni rinforzate e impianto frenante potenziato; il loro spazio di carico arriva fino a 3,4 mc (quanto, ad esempio, un divano due posti più una lavatrice), il vano è lungo 1,820 m, largo 1,714 m e alto 1,305 m.

Per Enjoy Cargo sarà introdotta la nuova tariffa fissa di 25 euro, con pre-addebito, per le prime due ore di utilizzo, oltre le quali scatterà il costo al minuto di 0,25€/cent come per le auto. Anche i primi 50 chilometri saranno gratuiti: una volta superati, si aggiungerà la tariffa di 0,25€/cent al kilometro. Per chi vorrà utilizzare il mezzo tutto il giorno, il costo sarà di 80 euro. I Fiat Doblò Cargo potranno essere prenotati con 90 minuti in anticipo: i primi 30 gratuiti, dal 31esimo il costo sarà di 0,25 €/cent al minuto. I mezzi potranno circolare ovunque, ma dovranno essere rilasciati all’interno dell’area di copertura, una volta terminato il noleggio. Per i 10 veicoli bi-fuel sarà vietato parcheggiare e sostare nelle strutture sotterranee.

Come per le auto, la gestione di tutto il servizio avverrà tramite app, dalla prenotazione all’apertura del veicolo e fino al termine del noleggio. Anche per i cinquanta Enjoy Cargo il cliente potrà effettuare il rifornimento (per i mezzi bi-fuel sarà possibile rifornire solo la benzina): quando il livello del carburante scende sotto il 30%, i clienti potranno usare l’app per fare il pieno presso le Eni Station abilitate, ricevendo un voucher da 5€ che riduce di fatto il costo del noleggio.

Sull’app, i mezzi saranno riconoscibili tramite un Doblò stilizzato su campo rosso, per distinguerli dai dieci Enjoy Cargo bi-fuel che avranno un bordo blu. Gli utenti già iscritti al car-sharing, possono utilizzare da subito il nuovo servizio, senza necessità di nuova abilitazione. I cargo possono essere guidati sia con patente italiana che estera (per i Paesi inclusi nel servizio): basta avere conseguito la patente da almeno un anno.

Per quanto riguarda area di copertura e parcheggi, Enjoy Cargo seguirà le regole delle auto e in tutte le città i veicoli potranno essere rilasciati al termine dell’utilizzo (ma anche in sosta) in qualsiasi parcheggio consentito all’interno dell’area coperta dal servizio. A Roma, i veicoli potranno circolare in zona ZTL, con esclusione del Tridente e potranno essere rilasciati gratuitamente sulle strisce blu.

L'assessora alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo commenta: "Il servizio è in linea con le politiche della nostra Amministrazione che, giorno dopo giorno, punta a forme di mobilità condivise ed ecologiche. Con questa formula sarà possibile usufruire di un servizio di trasporto in condivisione per spostare mobili, oggetti ingombranti elettrodomestici, attraverso un’App dedicata al noleggio. I veicoli potranno circolare in zona ZTL, con esclusione del Tridente e potranno essere rilasciati gratuitamente sulle strisce blu. Un’opportunità in più per avvicinare i cittadini al tema del mezzo di trasporto in condivisione e limitare le emissioni inquinanti".