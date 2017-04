Lo scooter-sharing elettrico è realtà anche a Roma

Novità per la mobilità romana. "Da oggi cittadini e turisti potranno utilizzare a Roma più di 200 scooter elettrici. Il nostro sogno è trasformare la Capitale d’Italia in una città in movimento. E sempre più green", spiega l’Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo che oggi ha partecipato alla conferenza stampa di eCooltra per il lancio dello scooter sharing elettrico nella Capitale.

"Dopo il successo avuto a Barcellona – spiega -, eCooltra lancia in contemporanea con Lisbona e Madrid il suo servizio di scooter sharing nella nostra città. E oggi abbiamo presentato la flotta colorata delle due ruote a zero emissioni a disposizione di romani e non. Usarli è semplice, comodo e sostenibile. È sufficiente scaricare l’app ‘eCooltra’ sul proprio smartphone e registrarsi per individuare lo scooter disponibile in quel momento più vicino, prenotarlo e guidarlo”.

COME FUNZIONA - Lo scooter, dotato di due caschi, si accende senza chiave, attraverso il sistema chiamato Keyless Start/Stop con il pulsante collocato sotto il manubrio. Una volta completato il tragitto, posto lo scooter sul cavalletto, l’utente utilizzerà l’app sul proprio smartphone per mettere in pausa o terminare il noleggio.

ARRIVANO ALTRI SCOOTER - Nelle prossime settimane la flotta di scooter elettrici arriverà a toccare quota 240 e già il prossimo anno il Ceo di Cooltra MotosTimo Buetefisch ha annunciato l’intenzione di ampliarla ancora. Per una mobilità più sostenibile, smart e rispettosa dell’ambiente e della nostra città.