Mobilità, dalle ciclabili alle zone 30 il Campidoglio promette: "Sarà l'anno delle opere sostenibili"

Il 2019 sarà l'anno della mobilità green. O almeno, il Campidoglio ci mette la faccia e a seguito di un incontro con l'assessore ai Trasporti Linda Meleo, il presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno fa il punto su opere e cantieri che vedranno la luce nei prossimi dodici mesi. Un lungo elenco di interventi, molti ancora sulla carta, che promettono di cambiare il volto dei quartieri liberandoli dalla morsa del traffico.

Il capitolo più ricco riguarda le piste ciclabili. Alcune sono in studio di fattibilità tecnico economica: via Labicana (se ne parla dal 2013, da quando l'ex sindaco Marino cambiò viabilità in seguito alla pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali) viale Manzoni, da agganciare al piccolo tratto realizzato nel tunnel di Santa Bibiana. E ancora, sempre in fase di studio, la ciclabile di via Monte Ciocci lungo via Anastasio II, via Leone XIII, piazza Pio XI fino a circonvallazione Gianicolense.

Poi ci sono le piste che verranno progettate entro il primo semestre del 2019: dal prolungamento della ciclabile Monte Ciocci da Santa Maria della Pietà a stazione San Filippo Neri alla pista su viale dei Romanisti, a quella su via Tiburtina. L'elenco prosegue con una decina di interventi già passati per il sì della Conferenza dei Servizi e pronti per esseri messi a bando entro il primo semestre del 2019. Si va da via de De Coubertin, via Gaudini, viale Pilduski a via XXI Aprile e viale delle Province, in II municipio, a viale Tirreno, piazza Sempione, ponte Tazio, via Valsolda in III, al tratto che coprirà dalla metro San Paolo, via Giustiniano Imperatore, viale Cristoforo Colombo.

In parallelo si lavora alle cosiddette zone 30, aree urbane dove si impone ai mezzi una marcia non superiore ai 30 chilometri orari. Ecco qulle in fase di progettazione esecutiva, dove, promette Stefàno, "entro otto mesi verranno avviati i cantieri". In lista via Tor de Schiavi via dei Platani a Centocelle, largo Millesimo a Torrevecchia, via delle Terme Deciane all'Aventino.

Poi ci sono le isole ambientali, fette di quartieri a mobilità dolce. Non totalmente chiuse al traffico ma con alcuni tratti pedonali, con zone 30, con marciapiedi più larghi per favorire i pedoni. Monti fa da esempio, qui i lavori stanno per essere appaltati. Ma presto potrebbero toccare anche Casal Bertone, Ostia Antica, Pigneto, Centocelle, Quadraro Vecchio. Si tratta di progettazioni in corso d'opera, sulla base di incarichi 2018 con chiusura dell'iter progettuale entro il 2019. Insomma, promesse e buone intenzioni per alleggerire Roma dalla viabilità "selvaggia" non mancano. Ora tocca monitorare la concreta realizzazione di quanto annunciato.