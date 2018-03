Ztl, Enrico Stefàno lancia l'idea: "Niente auto in centro dal 2024"

Un'estensione graduale della Ztl, la zona off limits alle auto, con un obiettivo finale per adesso solo ipotizzato: "Un centro completamente car free per il 2024", quando entrerà in vigore il divieto di circolazione alle macchine diesel. A lanciare l'idea Enrico Stefàno, consigliere comunale del M5S e presidente della Commissione Mobilità in Campidoglio, intervenuto ai microfoni di Radio Roma Capitale nel corso della trasmissione di Paolo Cento "Ma che parlate a fa".

In merito al prolungamento dell'orario della ztl del centro storico, il consigliere ha dichiarato: "L'obiettivo è introdurre un'estensione graduale, entro la fine di quest'anno fino alle 19 e nel primo semestre del prossimo anno fino alle 20. Si sta creando un dibattito molto acceso sul tema, ma i numeri dicono che dalle 18 in poi c'è un traffico quasi esclusivamente di attraversamento, non di persone che vanno a fare acquisti. Comunque siamo disponibili ed aperti ad un confronto con le categorie, ad esempio potremmo creare permessi giornalieri per i clienti che devono ritirare beni da artigiani e restauratori".

"Assieme al provvedimento del prolungamento dell'orario della ztl del centro storico - ha aggiunto - pensiamo di ridefinire anche l'orario della ztl Trastevere e pensiamo nei prossimi anni di creare una congestion charge nell'anello ferroviario". Poi la proposta, a commento delle stop alle auto diesel stabilita per il 2024: "Potrebbe anche essere interessante per quella data pensare ad un centro completamente car free".