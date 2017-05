Bus turistici, ztl prorogata: "Vogliamo tutelare il centro storico"

I limiti di ingresso ai bus turistici proseguiranno fino al 31 dicembre 2017. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta capitolina che proroga i termini della ZTL Anello Ferroviario 1 Vam, fissati al 30 aprile dal precedente provvedimento varato a novembre dall’esecutivo comunale. Nella Zona a traffico limitato rimarrà dunque in vigore, fino alla fine di quest’anno, dalle 5.00 alle 24, il divieto di accesso e circolazione per i veicoli non autorizzati di lunghezza superiore ai 7,5 metri.



Nell’ambito dell’istituzione della Ztl, l’attivazione dei 21 nuovi varchi elettronici, dotati di telecamere da gennaio, ha permesso di rilevare dal 14 gennaio al 20 febbraio scorso 1.299 sanzioni per i bus turistici entrati senza permesso nella zona. La multa prevista per i trasgressori ammonta a 450 euro.



"Con la proroga della sperimentazione ribadiamo la nostra intenzione di garantire, attraverso la regolamentazione dell’accesso all’area in questione, un minore impatto del traffico privato, evitandone congestioni, sulle zone centrali della città e una maggiore tutela della qualità della vita" ha dichiarato l'assessore ai Trasporti Linda Meleo. "Grazie ai controlli assicurati dai varchi elettronici sono state rilevate in un mese quasi 1.300 multe nei confronti dei bus turistici entrati senza permesso nella Ztl. Un dato che conferma l’importanza dell’azione intrapresa all’insegna del rispetto delle regole e nell’ottica complessiva di dare sempre più spazio alla mobilità sostenibile e al trasporto pubblico, prioritari per la nostra amministrazione" conclude.