Da gennaio bici su bus e tram: ecco le linee dove sarà concesso

Roma intermodale. E' la Roma a Cinque Stelle più volte propagandata dal Movimento Cinque stelle in campagna elettorale e per ora rimasta lettera morta. Ieri però è stato annunciato un provvedimento che segna un passo in avanti non da poco. Dal 16 gennaio infatti sarà possibile portare la bici su bus e tram.

Spiega l'assessora ai trasporti Linda Meleo: "Utilizzare liberamente in città le due ruote. Questo per noi è mobilità sostenibile. Crediamo che il trasporto intermodale sia una pratica sempre più da incentivare. L’obiettivo, come già detto più volte, è far diventare Roma una Capitale sempre più in movimento".

"Per questo dal 2017 spazio alle biciclette sul trasporto pubblico, a bordo di bus e tram di 16 linee. Dal 16 gennaio sarà possibile portare le bici sulle seguenti linee: 2-3-5-8-14-19-83-118-120F-180F-412-673-715-772-791-911. Siamo al lavoro per far sì che quest’iniziativa sia possibile su un numero sempre maggiore di mezzi del trasporto pubblico", conclude.