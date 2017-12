Campidoglio: dopo le monoposto elettriche arrivano le auto a idrogeno

Ridurre le emissioni puntando sulle energie rinnovabili. E' questa la sfida che il Campidoglio, accogliendo la Formula E all'Eur, ha deciso di accettare. Ma nel panorama della mobilità sostenibil c'è anche dell'altro. Vanno esplorate tutte le opportunità che la tecnologia è in grado di mettere a disposizione. E' fondamentale se si vuole davvero puntare ad un cambio di paradigma, che punti sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Pertanto, tra le novità con cui l'industria automobilistica potrebbe presto fare i conti, c'è quella delle auto ad idrogeno. Due di queste innovative vetture, sabato 9 dicembre sono state presentate in Campidoglio.

L'European Fuel Cell Technology

Davanti la statua di Marco Aurelio, hanno sfilato le auto che, nei prossimi giorni, saranno protagoniste della settima edizione dell'European Fuel Cell Technology che si terrà a Napoli. Sono partite da lontano, ed hanno attraversato l'italia passando per Bolzano e Firenze, prima di fare tappa a Roma dove hanno trovato a riceverle l'assessora Linda Meleo. A margine dell'appujntamento in cui è stata presentata la nuova tecnologia, l'assessora ha spiegato che occorrono "Programmazione, investimenti, infrastrutture ed innovazione" per cambiare la mobilità su Roma.

La sfida per l'Unione europea

Il cammino è ancora lungo ma l'idrogeno, hanno ricordato gli organizzatori della prossima tappa partenopea, "può essere una delle possibili soluzioni alle esigenze di cambiamento". Tuttavia perchè sia possibile vincere la sfida, si rende necessario anche un cambiamento nelle politiche energetiche del vecchio continente. "L’Unione europea punta all'ambizioso obiettivo di zero emissioni e l’industria dei trasporti va verso l’elettrico" ha ricordato l'assessora alla mobilità, che ha aggiunto - la sfida dell'idrogeno è occasione di crescita per il nostro paese e anche per la Capitale, un'opportunità che dobbiamo cogliere".