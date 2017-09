Circo Massimo, il mercato di San Teodoro torna alla Coldiretti: la riapertura alla fine della ristrutturazione

La Coldiretti torna a San Teodoro. Il mercato contadino più apprezzato della Capitale, quello situato a due passi da Circo Massimo, è pronto a riaprire i battenti. Non appena termineranno i lavori di ristrutturazione, i produttori a kmzero di Roma e del Lazio, si riprenderanno i loro vecchi banchi. Questa volta, grazie ad un'assegnazione triennale che è figlia di un recente bando capitolino.

I prossimi tre anni

“Il Mercato contadino di San Teodoro al Circo Massimo riaprirà nelle prossime settimane – ha annunciato Adriano Meloni, assessore allo sviluppo economico di Roma Capitale – come avevamo promesso è stato predisposto un avviso pubblico in tempi brevi, espletata la gara ed effettuata l’assegnazione al raggruppamento temporaneo di imprese Campagna Amica per il Circo Massimo, fondazione promossa da Coldiretti, che ne avrà così la gestione nei prossimi tre anni”.

La vicenda

La precedente assegnazione era scaduta il 31 dicembre. Dopo atto anni, Campagna Amica dovette così rinunciare al mercato più gettonato dei produttori a chilometro zero. Le oltre 4500 firme raccolte nel giro di un fine settimana, per convincere il Campidoglio a recedere dalla sua decisione, non sortirono l'effetto sperato. “Il nostro obiettivo era una gara pubblica, che assegnasse un immobile di proprietà comunale in maniera trasparente” spiega Meloni. Magari anche in grado di garantire delle entrate al Comune visto che, come precisa l'assessore “i gestori pagheranno un canone annuale di 111mila euro, che non era previsto dalla precedente convenzione”.

I lavori di ristrutturazione

Tornano così i produttori della filiera corta. La frutta e verdura certificata. Le iniziative per ridurre la quantità di rifiuti. Anche se non aprirà questo fine settimana, il ritorno del farmer's market è prossimo. “II lavori vanno avanti spediti e consentiranno di riaprire le porte del mercato alla cittadinanza a breve – sottolinea Meloni – Ho preso parte ad un sopralluogo nella struttura per conoscere l’avanzamento dei lavori che sono stati affidati al gestore, secondo le indicazioni che sono pervenute dalla Sovrintendenza capitolina e dal Dipartimento Attività Produttive, Sviluppo Economico e Agricoltura. I lavori – conclude Meloni – vanno avanti spediti”.