Rigenerazione urbana, Tor Bella Monaca riparte dagli studenti

È stata molto più di una passeggiata quella organizzata venerdì scorso per le vie di Tor Bella Monica. L’evento finale del progetto Agente 0011, realizzato da ActionAid a Roma in collaborazione con l’associazione culturale “El Chentro”, ha sancito il sostegno e la convinta adesione del quartiere all’iniziativa di rigenerazione urbana.

A partire da settembre, il progetto ha permesso agli studenti dell’Amaldi di seguire un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dopo aver effettuato una mappatura del territorio, incontrato cittadini e istituzioni locali gli studenti hanno elaborato il progetto “Il sole a Tor Bella Monaca”.

L’obiettivo è attivare i cittadini e le famiglie per migliorare il luogo in cui vivono. In particolare, la proposta prevede la riqualificazione dell’area verde interna agli edifici della zona R5 con la partecipazione di associazioni locali e degli abitanti del quartiere per renderla un luogo di svago e socializzazione sicuro per tutti. Un’idea che punta a superare gli stereotipi diffusi sul quartiere, investendo sul legame della comunità e sulle azioni di comunicazione dal basso.

Durante l’evento di venerdì, denominato non a caso “Mettiamoci in moto”, il presidente del Municipio VI, Roberto Romanella, ha assicurato il massimo supporto al progetto, da parte sua, della Giunta e dei soggetti coinvolti. La passeggiata per il quartiere è stata animata dall’esposizione delle tavole illustrate di Gianluca Costantini e da scenette teatrali sul percorso svolto e sul progetto. Ampia la partecipazione degli studenti della scuola secondaria Pianciani di Spoleto. La giornata è stata infine arricchita dai laboratori didattici per bambini animati da CUBOLibro e Ass. Nacalaba/Lab. di Ceramiche.