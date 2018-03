Al via il mese del riciclo: impianti aperti nel Lazio e a Roma scatta la "Carta al tesoro"

Con sei impianti che in questi giorni sono stati aperti alle visite dei cittadini, il Lazio si è impegnato nella prima edizione del Mese del Riciclo di Carta e Cartone con Comieco, per sfatare il mito del "tanto poi buttano tutto insieme". L'iniziativa 'RicicloAperto' ha aperto le porte di oltre 100 impianti della filiera italiana del riciclo di carta e cartone, tra piattaforme di selezione, cartiere e cartotecniche, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Sabato 24 marzo, inoltre, nelle strade di Roma si terrà una divertente Carta al Tesoro, per conoscere il valore del riciclo della carta. L'obiettivo: vedere da vicino cosa accade dopo il cassonetto e far incontrare i cittadini e i diversi attori della filiera della carta. Organizzato da Comieco, in collaborazione con la Federazione della filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, Anci, Fise Assoambiente, Unirima e Utilitalia, il 'porte aperte' dell'industria del riciclo di carta e cartone è arrivato quest'anno alla sua 17esima edizione, coinvolgendo più di 18.500 italiani curiosi di scoprire le mille vite della carta.

Un evento organizzato in collaborazione con Ama e Roma Capitale animerà quindi le strade della Capitale nella giornata di sabato 24 marzo. Un gioco a squadre divertente che vuole avvicinare i cittadini ai temi del riciclo, informarli sulle qualità di carta e cartone e renderli più consapevoli dell'importanza della raccolta differenziata. L'appuntamento è dalle ore 9 in due Centri di Raccolta Ama della città; la tappa finale è il Semenzaio di San Sisto, sede degli uffici dell'assessorato alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale. In palio un montepremi da 3.000 euro in buoni spesa.

"La filiera del riciclo di carta e cartone nel Lazio è un'industria dal grande potenziale - commenta Piero Attoma, presidente di Comieco - 122 impianti attivi in tutta la regione danno nuova vita ad oltre 430mila tonnellate di macero l'anno, con una produzione annua di carta e cartone per imballaggi e imballaggi venduti in Italia che supera le 215mila tonnellate. I risultati del riciclo di carta e cartone sono anche merito dei cittadini che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata dando inizio al ciclo del riciclo: nel 2016 sono state raccolte nella regione oltre 340mila tonnellate di carta e cartone, 61 kg per abitante (superiore al procapite nazionale di 53 kg). Ma il potenziale di sviluppo del settore è ancora molto alto: solo nella città di Roma sono circa 180mila le tonnellate di carta e cartone non ancora intercettate".