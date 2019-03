Premiati 35 "green manager" del Lazio: chi sono i professionisti del riciclo nelle aziende

Premiati i primi Green Manager del Lazio. Questa mattina l'assessore regionale all'Ambiente Massimiliano Valeriani, e il direttore generale dell'Arpa Lazio, Marco Lupo, hanno consegnato gli attestati ai primi 35 Green Manager, tra cui quello della società Cotral e di alcune aziende sanitarie regionali, che hanno completato il corso di formazione promosso dalla Regione e realizzato dall'Arpa.

Il Lazio è la prima regione italiana ad istituire la figura del Green Manager, con la creazione di un Elenco certificato e di un Marchio ambientale per incentivare le migliori pratiche nella gestione del sistema dei rifiuti aziendali.

Il Green Manager, infatti, rappresenta un professionista qualificato chiamato nelle grandi società pubbliche e private a promuovere e realizzare interventi di sostenibilità ambientale, risparmio idrico ed energetico, acquisti verdi, sviluppo della raccolta differenziata e riciclo dei materiali di scarto.

Il progetto del Green Manager rientra nel programma Lazio Plastic Free, avviato dall'amministrazione Zingaretti per contrastare l’uso della plastica e ridurre la produzione di rifiuti attraverso 5 azioni cardine: Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera e Riusa.

Il corso di formazione viene sostenuto dalla Regione e curato dall'Arpa Lazio attraverso 40 ore di lezioni e 30 ore di elaborazione di un project work. Al termine del corso, i professionisti hanno ricevuto un attestato finale e si possono iscrivere all'Elenco certificato gestito dall'Arpa, con l'obiettivo di creare anche una rete di esperti e di realtà aziendali, che hanno investito sulla sostenibilità e collaborano scambiandosi best practices ed esperienze professionali.

"Con l'istituzione e la formazione del Green Manager prosegue l'impegno della Regione per sostenere interventi di contrasto alla produzione di rifiuti e incentivi per sostenere la corretta gestione della raccolta differenziata" dichiara Valeriani.

"L'accoglienza molto positiva dell'iniziativa di formazione ci ha sorpreso piacevolmente. Le domande di partecipazione sono state così numerose da indurci ad attivare da subito due sessioni consecutive del corso, la seconda delle quali prenderà il via nei prossimi giorni" ha dichiarato Lupo. "E' stata per noi un’esperienza di grande soddisfazione perché i futuri Green Manager hanno dimostrato, durante il corso, grande interesse, partecipazione attiva, con l’obiettivo di dare seguito a quanto venivano apprendendo. Siamo sicuri che è il percorso giusto per portare concretamente l'innovazione ‘verde’ dentro le organizzazioni pubbliche e private e siamo certi che ne vedremo presto i frutti tangibili".