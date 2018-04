Corsi pubblici di giardinaggio del Comune: come iscriversi all'edizione 2019

Mercoledì 2 maggio riaprono le prenotazioni per l'iscrizione all'edizione 2019 dei corsi pubblici di giardinaggio, promossi dal dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, presso la storica Scuola Giardinieri nel Parco di san Sebastiano.

Come per le scorse edizioni, la procedura di prenotazione sarà esclusivamente online, mediante la casella di posta elettronica dedicata, che verrà pubblicata e attivata il giorno 2 maggio, poco prima delle 12. Le mail potranno essere inviate entro le 12 del 30 giugno pena l'esclusione.

Hanno la precedenza all’iscrizione coloro che non hanno frequentato il corso in una delle due edizioni precedenti a quello richiesto, come riportato nell'articolo 1 del disciplinare. La quota per l'iscrizione è di 150 euro.

I corsi, che solitamente si effettuano da febbraio a giugno, sono in orari e giornate inderogabilmente indicati dall’amministrazione, prioritariamente in orari pomeridiani, con durata per lezione di circa due ore. Di norma i turni previsti sono: primo turno 14,30/16,30, secondo turno 16,30/18,30. Gli iscritti al corso possono indicare un orario e/o una giornata di preferenza tra quelle proposte dall’amministrazione per lo svolgimento delle lezioni teoriche-didattiche in aula.