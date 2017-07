Nelle acque di Bracciano alla ricerca di microplastiche: sbarca nel Lazio la Goletta dei Laghi

Sbarca nel Lazio la Goletta dei Laghi. Dopo aver fatto tappa in Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto e Umbria, la campagna di Legambiente si spinge nei bacini lacustri della regione. L’obiettivo, grazie ad una campagna realizzata in collaborazione con il Consorzio nazionale per la gestione degli oli minerali usati (CONOU) e con Novamont, è quello di verificare lo s ato di salute dei nostri laghi.

La Goletta dei Laghi

I tecnici di Legambiente sono chiamati ad analizzare i campioni d’acqua prelevati, alla ricerca dell’inquinamento batteriologico di orgine fecale. I dati eleborati vengono poi confrontati con quelli dello scorso anno. Il lavoro dell’associazione si avvale anche del contributo dei cittadini che possono segnalare, sul sito di Legambiente, la presenza di scarichi abusivi o non depurati

L'analisi delle acque

Nel corso della tappa laziale, la Goletta dei Laghi è chiamata a verificare anche la presenza d’insidiose microplastiche nel lago di Bracciano. L’indagine sul “microlitter”, realizzata in collaborazione con ENEA giunge così al secondo anno. Per riuscire nel loro lavoro, i tecnici di Legambiente utilizzano una manta con una rete a maglie ultrafine, che serve a trattenere le microparticelle. Il materiale poi viene portato in laboratorio ed analizzato.

Uno strumento prezioso

“La Goletta dei Laghi è uno strumento fondamentale per la nostra Associazione – dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – che ci ha permesso, negli anni, di avere preziose informazioni sullo stato di salute dei nostri laghi e, in generale, sulle criticità che insistono sul complesso sistema ad esso collegato” .

Gli oli lubrificanti e la salute delle acque

La Goletta dei Laghi è resa possibile anche dalla felice sinergia attivata con il CONOU, il consorzio che da 33 anni, raccoglie e avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Il contributo del CONOU è particolarmente importante, poiché uno scorretto smaltimento di questi lubrificanti, può creare danni devastanti per l’ambiente. Basta infatti sversare in acqua il cambio d’olio di una sola auto, per contamenirea una superficie grande come sei piscine olimpiche.