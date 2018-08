European Garden Award: il Giardino di Ninfa è tra i finalisti

Il Giardino di Ninfa è tra i finalisti dell'European Garden Award 2018-2019. Tommaso Agnoni, presidente della Fondazione Roffredo Caetani ed il direttore del giardino, Lauro Marchetti, saranno ospiti il prossimo 7 settembre a Nordkirchen in Germania per la nomina dei vincitori e la relativa premiazione. Il Giardino di Ninfa, situato nel territorio del comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta, rappresenterà di fatto l'Italia per la categoria “L'eredità europea dei giardini e del giardinaggio”., mentre gli altri finalisti sono: "Kew Gardens e Wakehurst Place" del Regno Unito e al "Tirsbæk Manor" in Danimarca.

Il premio

L'European Garden Award è stato istituito dallo European Garden Heritage Network EGHN nel 2010 ed è sostenuto dai Vivai Lorenz von Ehren di Amburgo dal 2012. Il prestigioso riconoscimento diventato parte importante del lavoro dell'European Garden Heritage Network, fondato nel 2003 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica al patrimonio europeo dei giardini e al giardinaggio contemporaneo e promuovere la cooperazione internazionale. In tutto sono 190 i parchi e i giardini in 14 Paesi che hanno aderito alla rete come partner per sostenere proprio questi obiettivi.

Sino al 2017 sono stati premiati 67 vincitori da 14 paesi in quattro categorie:

- Miglior restauro o sviluppo di parco storico o giardino;

- Concetto innovativo o design di un parco contemporaneo;

- Premio speciale della Fondazione Schloss Dyck (nessun premio nel 2018);

- Concetto di grande scala verde o di rete

Come contributo all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 - e grazie al sostegno dato al progetto da parte del Commissario federale tedesco per la cultura ed i media, così come dalle due associazioni regionali in Reno-Vestfalia del Nord, sono state lanciate due nuove categorie:

- Migliore sviluppo di un paesaggio culturale di rilevanza europea;

- L'eredità europea dei giardini e del giardinaggio.

Membri della giuria European Garden Award 2018/2019 saranno: Kerstin Abicht (Germania), Roswitha Arnold (Germania), ed Bennis (UK), Gunnar Ericson (Svezia), Jacob Fischer (Danimarca), Davorin Gazvoda (Slovenia), Stephan Lenzen (Germania), Brigitte Mang (Germania), Nuno Oliveira (Portogallo), Mariachiara Pozzana (Italia), Alan Thornley (UK), Lieneke van Campen (Paesi Bassi), Michael Walk (UK), Udo Woltering (Germany).

Agnoni: "Ninfa è un luogo dell'anima dove natura e storia convivono"

“Il Giardino di Ninfa è ormai una attrazione mondiale e un punto di riferimento in tutta Europa - sottolinea il presidente della Fondazione Caetani, l'architetto Tommaso Agnoni - Il sogno della Famiglia Caetani, la loro storia che è anche la storia di un intero territorio e di un pezzo di Italia, continua a vivere grazie al lavoro della Fondazione e delle tante persone che operano ogni giorno per conservare Ninfa così come ci è stata lasciata e così come è stata concepita: un luogo dell'anima dove natura e storia convivono in perfetta armonia. È a queste persone che va il mio personale ringraziamento ed è per noi motivo di orgoglio che Ninfa sia in gara per la sezione "L'eredità europea dei giardini e del giardinaggio", perché il messaggio che arriva da questa splendida oasi ha un'eco profonda nel tempo che parla proprio di Europa, di integrazione, di cultura”.