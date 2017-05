Spreco alimentare, dagli Internazionali di tennis alla mensa per i poveri: la mission di Equoevento

La onlus ha come mission quella di recuperare le eccedenze alimentari dei grandi e piccoli eventi per poi consegnarle immediatamente a Caritas e parrocchie

Ci sono due aspetti centrali, racchiusi poi nel nome stesso dell'associazione: equità e lotta allo spreco alimentari. Così, un gruppo di giovani romani – Giulia Proietti 30 anni avvocato e che ne è anche presidente, Carlo De Sanctis architetto di 33 anni, Francesco Colicci avvocato 33enne, e Giovanni Spatola designer di 31 anni – hanno deciso creare nel dicembre 2013 Equoevento, organizzazione che non solo recupera cibo in eccedenza e lo destina ai più bisognosi, ma lo fa in una chiave totalmente green: furgoncino ecologico e spostamenti ridotti al massimo. “Ogni volta che veniamo contattati o riusciamo, come nel caso degli Internazionali di tennis, ad ottenere l'autorizzazione al recupero delle eccedenze – racconta Carlo – contattiamo una delle nostre parrocchie di riferimento, cercando di destinare il cibo a quella più vicina possibile. Questo perché, essendo prodotti cotti, vanno mangiati entro le 24 ore”.

Oggi Equoevento conta, solo a Roma, circa 40 volontari, ma la onlus nel giro di soli tre anni ha “aperto” anche a Milano, Torino, Lecce e a Parigi. “Siamo molto felici di questo perché crediamo fortemente nel fatto che, nel nostro piccolo, riusciamo a riportare un po' di equità anche a tavola – spiega Giulia Proietti, presidente della onlus –. L'idea ci è venuta infatti proprio durante un matrimonio, vedendo quanto cibo sarebbe stato, purtroppo, buttato. Perché non portare pietanze di qualità a chi è meno sfortunato allora?”.

Dal maggio 2015 ad oggi, Equoevento ha partecipato a circa 260 eventi recuperando almeno 42mila pasti. Cibo buono e spesso anche prelibato che, senza il loro intervento, sarebbe finto tra i rifiuti.