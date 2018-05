Paandaaa arriva in provincia di Roma: sconti a chi ricicla nell'eco compattatore

Ricicli ed ottieni sconti dai supermercati. Sconti da utilizzare direttamente sulla spesa. Il principio, in sè semplicissimo, è alla base di Paandaa House, un franchinsing di eco raccoglitori. Dopo gli ottimi risultati raccolti in diverse zone d'Italia ora questa proposta, innovativa per il nostro paese ma ormai entrata a far parte dell'immaginario dei principali paesi europei, arriva in provincia di Roma. Mercoledì e giovedì prossimo infatti Paandaa arriva a Mentana e Sant'Angelo Romano. In particolare il 23 maggio è prevista l'inaugurazione degli eco compattatori di via Palombarese 1135, dove ha sede il supermercato Conad di Castelchiodato, al civico 1135 di via Palombarese.

Il giorno dopo invece toccherà al Todis di Sant'Angelo Romano. Il taglio del nastro è previsto alle 9 al 23.600 di via Palombarese.

“Paandaa” è un franchising di eco-raccoglitori per il recupero della plastica tecnologicamente avanzati basati sulla strategia “premiante”. Il cittadino virtuoso può usufruirne in tre semplici passi. Primo passo è quello di schiacciare le bottiglie e/o flaconi di plastica per un migliore e comodo trasporto presso la casetta PAANDAA più vicina a te. Quindi si conferisce il materiale nelle apposite aperture. Sarà possibile anche farlo con il riconoscimento tramite tessera sanitaria. Questo per entrare nel sistema sia delle possibili riduzioni della tassa comunale sui rifiuti e sia per partecipare a gare a premi messi in palio durante l’anno. Quindi si guadagnano buoni sconto da utilizzare nei centri convenzionati (supermercati, centri commerciali, negozi, ecc…).

A questo si aggiungono le possibilità citate al punto precedente. Non solo, oltre a facilitare ed incentivare la raccolta differenziata della plastica migliorandone la qualità, l’eco-raccoglitore è dotato anche di un monitor display che interagisce con l’utenza e trasmette anche campagne di comunicazione tra un conferimento e l’altro.

A quanto ammontano gli sconti? Un esempio su tutti: ogni 15 bottiglie un buono spesa da 3 euro.