VIDEO | Lago di Bracciano sotto di quasi due metri, i residenti: "Mai visto così in 40 anni"

Tra i bagnanti che si incontrano al lago di Bracciano ci sono alcuni turisti, molti romani, ma anche tanti residenti di zona. Sono proprio loro quelli che guardano alla "secca" del lago come "una situazione senza precedenti, davvero preoccupante".

Mentre tra gli esercenti sul lungolago si quantifica già il danno da questa situazione: "Siano già ad un 40% in meno rispetto allo scorso anno - dice Lida Masia, dello stabilimento 'Il Pioppo' di Anguillara - per me non ci sono dubbi su chi sia il responsabile. Acea, perchè ha sempre fatto caldo ma basta vedere la condizione del lago per rendersi conto dell'entità del disastro". E tra i residenti c'è chi esulta per il divieto di captazioni Acea firmato dalla Regione Lazio.