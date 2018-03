Colosseo spento e San Pietro invasa dai ciclisti, l'Earth Hour anche nella Capitale

Lancette avanti di un ora, con un occhio proiettato al futuro. Il passaggio all'ora legale, non è mai stato così spettacolare. Centottantotto città sparse nel mondo, hanno infatti comunicato la riciproca esigenza di difendere il pianeta Terra. Lo hanno fatto per ribadire che è arrivata "l'ora della Terra". Un messaggio veicolato attraverso le tante iniziative diffuse sulla nuova piattaforma Connect2earth.

Dal Colosseo a San Pietro

All'Earth Hour ha partecipato anche la Capitale, in una maniera decisamente unica. Il Colosseo è stato simbolicamente spento da un testimonial d'eccezione: Paolo Nespoli. Con l'astronauta dell'Esa c'erano migliaia di persone. Attivisti del WWF Italia, in prima linea per questo appuntamento. Ma anche tantissimi ciclisti. Dopo la coreografica iniziativa del Colosseo, che ha visto anche sfilare alcuni uomini con indosso dei vestiti da panda ed una grande sfera terrestre, è iniziata la pedalata per il clima.Grazie all'aiuto della FIAB è avvenuta in concomitanza con altre 20 città italiane. Ma solo a Roma sono scesi in strada oltre mille ciclisti, che hanno invaso le strade delle Capitale colorando con luci fluorescenti i luoghi simbolo della capitale italiana con un scampanellio finale in piazza San Pietro.

La soddisfazione del WWF

Il messaggio lanciato da Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia è chiaro " Il record di partecipazioni all'edizione di Earth Hour di quest'anno rappresenta un potente messaggio inviato da quanti, nel mondo vogliono restare, 'connessi' alla Terra". Sono stati 18mila gi monumenti che, insieme al Colosseo, hanno spneto le proprie lucei. Ed su twitter #Earth Hour è stato trend topic in ben 33 paesi. "C'è una comunita' globale - ha ricordato Bianchi -che chiede impegni immediati per fermare i cambiamenti climatici e la perdita della natura. La posta in gioco e' troppo alta: abbiamo bisogno di azioni urgenti per proteggere la salute del pianeta per un futuro sicuro per noi e per tutta la vita sul pianeta".

Il momento di agire è ora

L'appuntamento 2018 dell'Earth Hour è stato spettacolare per il numero di paesi coinvolti, ma anche per la grande partecipazione che ha registrato. Non solo sui social network. Per questa edizione infatti il WWF ha unito le forze anche con l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout. Un'ulteriore cassa di risonanza, fatta di oltre 50milioni di voci, "per lanciare un messaggio molto forte a chi deve assumere le decisioni in tutto il mondo- si legge in una nota diramata dal WWF - il tempo di agire sulla natura, per la natura è ora".