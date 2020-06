Parco regionale Valle del Treja: nuovi alberi e sentieri per bosco di Calcata

Il parco Regionale Valle del Treja ha beneficiato dei fondi messi a disposizione da Gran Cereale per il progetto Mosaico Verde. L’azienda di dolciumi, aderendo al progetto Mosaico Verde di Legambiente, ha finanziato interventi di manutentivi in boschi presenti in tutto il territorio italiano.

I boschi della Valle del Treja

Nel Lazio i fondi investiti da Gran Cereale sono andati a beneficio dell’area verde che si estende tra Mazzano Romano e Calcata. Il parco regionale della Valle del Treja, all’interno dei suoi 628 ettari, presenta un paesaggio diversificato ma che in gran parte è di tipo silvano. I suoi boschi però, molto apprezzati dai romani che, dopo la quarantena imposta per il nuovo Coronavirus hanno riscoperto il piacere di stare all’aria aperta, soffrono di alcune storiche criticità.

Gli interventi effettuati

Tra i problemi più evidenti quelli legati, sul piano geologico, alla scarsa qualità delle rocce di tufo. La presenza d’una vegetazione infestante, ha poi finito per contribuire ad accelerare i fenomeni di fratturazione delle rocce vulcaniche. Da qui la decisione di intervenire per ripristinare l'area boschiva eliminando la vegetazione infestante. Al tempo stesso si è intervenuti per contenere il flusso delle acque piovane superficiali e per mettere a dimora giovani piante che consentiranno, come prevede il progetto Mosaico Verde, un'opera di riforestazione del terreno.

L'importanza dei boschi

“I boschi sono fondamentali perché garantiscono la vita, assorbono il CO2 e favoriscono la biodiversità – ha commentato Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette di Legambiente - una loro buona gestione significa investire sul futuro, garantire la vita”. Per questo, oltre al parco Regionale del Lazio, Gran Cereale ha accettato d’intervenire in altri cinque boschi.

Il parco regionale

La Valle del Treja, divenuto parco regionale nel 1982, è situato in un’are che comprende le fasce ripariali, per spingersi fino all’interno andando ad abbracciare le alture di Pizzopiede ed il Monte Li Santi, a sud di Calcata. Sotto il piccolo comune del Lazio, frequente meta di turisti romani, confluiscono nel Treja il fosso della Mola e il fosso della Selva. In questo paesaggio incontaminato, che comprende anche le cascate di Monte Gelato, sopravvivono poiane, istrici e cinghiali ed è altrettanto rigogliosa la vegetazione, anche infestante. Quest’ultima però, grazie all’intervento del progetto “Mosaico Verde”, è stata contenuta. La creazione di nuovi e la sistemazione di vecchi sentieri rende il parco ancora più appetibile per gli appassionati escursionisti che partono dalla Capitale.