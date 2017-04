Appia day: monumenti aperti, passeggiate e degustazioni. La Regina Viarum in festa

Monumenti aperti, visite guidate, archeotrekking, degustazioni e street food, ciclotour alla scoperta del GRAB, musica e attività per bambini. Cresce l'attesa per l'Appia day: la grande festa popolare promossa da decine di associazioni per riappropriarsi della bellezza e della storia della Regina Viarum.

APPIA DAY IL 14 MAGGIO - Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, ecco la seconda edizione di Appia Day che da Roma a Brindisi farà riscoprire il 14 maggio, rigorosamente a piedi e in bici, la più celebre delle vie romane e i suoi monumenti.

APPIA DAY, FESTA POPOLARE - L'evento, organizzato da un ampio comitato promotore (di cui fanno parte, tra gli altri, Legambiente, Touring Club Italiano, Federtrek e Italia Nostra) con il patrocinio del Comune di Roma, del Mibact, della Regione Lazio e dell'Enit e la collaborazione del Parco Archeologico dell'Appia Antica, del Parco Regionale dell'Appia Antica e della Sovrintendenza Capitolina, vuole essere una grande festa popolare che unirà tante città e comunità locali per celebrare il fascino e l'incanto dell'Appia Antica e per chiedere la pedonalizzazione della storica strada 365 giorni all'anno, realizzando il sogno di Antonio Cederna: creare un parco archeologico unico al mondo da Piazza Venezia ai Castelli Romani.

Un obiettivo condiviso da decine di migliaia di persone, almeno 50mila, che lo scorso anno hanno invaso e partecipato alla prima edizione di Appia Day.

Anche per questa edizione 2017 saranno tanti gli eventi organizzati soprattutto a Roma, cuore dell'Appia Day, ma anche nei diversi comuni del centro e sud Italia attraversati dall'antica Appia: da Roma a Genzano, da Velletri a Latina e Caserta, da Terracina a Taranto solo per citarne alcuni, si alterneranno visite guidate, pedalate e passeggiate lungo il tracciato che per secoli ha unito centro e sud Italia e le comunità di queste terre.

APPIA DAY, 22 AMMINISTRAZIONI COINVOLTE - All'appuntamento romano parteciperanno anche 22 amministrazioni attraversate dall'originario percorso della consolare: Ciampino, Marino, Albano, Velletri, Cisterna di Latina, Latina, Terracina, Fondi, Gaeta, Minturno, Mondagrone, Falciano del Massico, Caserta, S. Prisco, Francolise, Capua, S. Maria Capua Vetere, S. Maria a Vico, Calvi, Mirabella Eclano, Calitri, Taranto. I sindaci di questi Comuni rappresenteranno il loro territorio nella Capitale, intervenendo la mattina del 14 maggio a Roma davanti a Cecilia Metella con il loro gonfalone e la loro banda e portando anche tanti buoni prodotti locali da gustare e apprezzare nei vari stand. Ci saranno anche i presidenti dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e del Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo.

CONOSCERE IL GRAB - L'Appia Day offrirà anche la possibilità di conoscere da vicino il percorso del Grab, il Grande Raccordo Anulare delle Bici, la greenway ciclopedonale capitolina che ha il suo tratto più pregiato nella passeggiata archeologica da Piazza Venezia all'Appia Antica e che è nato proprio in continuità con l'idea di Cederna di rendere fruibile e accogliente il percorso monumentale.

GRAB BIKE - Tra i tanti appuntamenti a due ruote, c'e' la GRAB BIKE, una ciclo passeggiata di circa 20 km che partirà alle ore 10.00 dal Colosseo, per poi proseguire lungo gli archi di trionfo degli antichi Acquedotti Romani e raggiungere nuovamente l'Appia Antica, nell'area del Mausoleo di Cecilia Metella.

GLI EVENTI PRIMA DEL 14 MAGGIO - Ma l'Appia Day non sarà solo il 14 maggio. Nella settimana di avvicinamento alla data clou, tra gli appuntamenti in programma a Cisterna di Latina, il 23 aprile ci sarà "Tres Tabernae Open Day" con l'apertura straordinaria e visite guidate al sito archeologico.

Il 7 maggio a Brindisi il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha organizzato una passeggiata da Ostuni ad Egnazia lungo la via Traianea tra olivi monumentali, masserie storiche e frantoi ipogei. Il 13 e il 14 maggio i comuni di Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Curti e Capua organizzeranno visite guidate lungo i monumenti che si trovano lungo l'Appia.

APPIA TRAIL - Invece il 14 maggio dal cuore dell'Appia Antica prenderà il via Appia Trail, un cammino di 8 giorni, sostenuto da Coopculture e Regione Lazio, che partirà dalla Regina Viarum, in concomitanza con l'Appia Day, per arrivare a Santa Maria Capua Vetere - Capua incontrando operatori, istituzioni e comunità locali con eventi organizzati sul territorio, in particolare con tre incontri e convegni realizzati a Terracina, Minturno e Santa Maria Capua Vetere.