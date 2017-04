Una fattoria a San Pietro: nasce il Gruppo di Acquisto Solidale a 100 metri dal cupolone

A poche centinaia di metri da Piazza San Pietro, c’è una Fattoria. O meglio, una Fattorietta. Questo è il nome dell’unica City Farm presente nel centro di Roma. Un centro di educazione ambientale in cui è possibile trovare animali da fattoria, ma anche volpi, faine, istrici. Un luogo insospettabile all’interno del quale si realizzano buone pratiche. Come quella del Gruppo di Acquisto Solidale che la cooperativa sociale Spazi Immensi e l’associazione culturale La Passeggiata del Gelsomino, vi hanno deciso di realizzare.

IL PROGETTO - L’idea di creare un GAS alla Fattorietta, affonda le radici in un progetto lanciato nel 2015 e “volto alla piena integrazione delle persone fragili e di coloro che vivono in condizione di marginalità sociale”, si legge nella presentazione del nuovo gruppo di acquisto Confortati dai risultati ottenuti vogliamo provare a dare continuità ad un progetto finalizzato a generare benessere che va oltre il singolo soggetto e per ottenere ciò vogliamo coltivare la terra, produrre cibo sano per una buona alimentazione”. Obiettivi per raggiungere i quali “contiamo sulla collaborazione di un tessuto sociale generoso che abbiamo sperimentato c’è”.

COS'E' UN GAS - Con il gruppo di acquisto solidale è infatti possibile accorciare la filiera: i generi alimentari transitano così dal produttore al consumatore, senza intermediari. Quel ruolo viene svolto direttamente dal GAS. Un circuito di questo tipo, consente di tagliare sui costi della distribuzione. Un beneficio di cui possono giovarsi sia il produttore che l'acquirente.

L'INAUGURAZIONE - Il sette maggio è la data in cui sarà inaugurato questo nuovo Gruppo di Acquisto. In quell’occasione, nell'Orto di San Pietro verrà presentato il progetto e saranno degustati i prodotti delle aziende agricole scelte per il GAS: la Cooperativa Sociale Barikamà, Res Ciociaria e l’Azienda Agricola Memé. L’appuntamento è dunque per le ore 12, in via del Gelsomino 69. A cento metri da piazza San Pietro.