“Umanesimo artificiale: oltre l’intelligenza digitale”, l'incontro di Luiss MasterClasses

Un nuovo rapporto tra uomo e tecnologia, la scoperta delle opportunità lavorative generate dalla trasformazione digitale, le innovazioni impreviste nei processi di insegnamento e apprendimento ai tempi del Covid19. Queste le traiettorie di “Umanesimo artificiale: oltre l’intelligenza digitale?”, terzo incontro del ciclo di incontri Luiss MasterClasses, in programma domani martedì 28 aprile alle ore 18:30 in un Facebook live sul profilo di Ateneo, in cui interverranno il Direttore Generale della Luiss Giovanni Lo Storto e Jeffrey Schnapp scrittore e docente di Letterature Comparate, fondatore del MetaLAB (at) Harvard, laboratorio che lavora all’integrazione del sapere umanistico con i nuovi temi del digitale.

Moderati dal Rettore dell’Ateneo Andrea Prencipe, il Direttore Lo Storto e il Prof. Schnapp si confronteranno sull’evoluzione della relazione tra l’uomo e la tecnologia, ma anche sulle opportunità che una crescente trasversalità tra materie umanistiche ed i linguaggi del digitale può determinare nel mondo della higher education. Con un grande obiettivo: combinare insieme nuovo sviluppo e soluzione dei problemi più complessi della nostra società.

Il dibattito sarà seguito da una sessione di Q&A dedicata anche agli studenti Luiss.

Con questo terzo incontro prosegue Luiss MasterClass, il ciclo di lezioni online in cui esperti di fama internazionale e manager professionisti affrontano i temi legati ai propri ambiti di ricerca, fortemente connessi con i principali aspetti relativi all’emergenza sanitaria e alla diffusione pandemica del Covid-19. Il talk di domani segue due precedenti Luiss MasterClasses, che hanno visto gli interventi della Vicepresidente dell’Ateneo e Paola Severino e del top manager Aldo Bisio, AD di Vodafone Italia, sul ruolo delle reti di telecomunicazione cardine nella nuova normalità, ma anche del Rettore Luiss Andrea Prencipe a fianco dello scrittore Paolo Giordano sull’impatto sociale e culturale del virus per la società.

La Luiss, con questa iniziativa, vuole offrire un contributo significativo per comprendere meglio i grandi temi di attualità, con punti di vista approfondito, originali e idee concrete ed “agibili”. La situazione straordinaria che l’umanità sta affrontando pone dinanzi sfide nuove ed impreviste, mettendo alla prova le nostre società, ma anche le istituzioni universitarie. “È improbabile” afferma il Rettore della Luiss Andrea Prencipe “che, superata la crisi, torneremo alle abitudini di prima: al contrario, dovremo imparare a orientarci in una “nuova normalità”. Ma questo futuro non accadrà da solo. Saremo noi a costruirlo, con gli strumenti culturali e scientifici del sapere accademico”.

Tra i prossimi incontri delle #Luiss.MasterClasses: giovedì 30 aprile si parlerà del ruolo dei nuovi paradigmi dell’innovazione nella gestione della crisi, con il Professore Henry Chesbrough, padre fondatore del concetto di Open Innovation e Fabrizio Di Amato Presidente Maire Tecnimont.