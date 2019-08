Università, al via i testi di accesso alla Facoltà di Medicina: in 6mila sui banchi della Sapienza

Si svolgeranno martedì 3 settembre le prove nazionali di ammissione ai corsi ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. In 68.695 in tutta Italia all'Università Sapienza di Roma il numero di iscritti alla prova di Medicina è pari a 5.733, mentre nel 2018 gli iscritti erano stati 5.529.

All'esame per Medicina in lingua inglese sono 818 (nel 2018 erano 677). I posti disponibili sono 985 (più 84 di Odontoiatria). Saranno 75 le aule impegnate per i test d'ingresso. L'ateneo ricorda che "per ciascun candidato è fatto divieto di introdurre in aula tablet, smartwatch, webcam e auricolari, nonché penne e materiali di cancelleria destinati alla scrittura".

Per la valutazione della prova nazionale si tiene conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. La graduatoria è unica a livello nazionale. Le sedi saranno assegnate in base alle opzioni in ordine discendente di graduatoria e in base alle preferenze indicate dallo studente all'atto dell'iscrizione al test.

Il 17 settembre il Cineca, per conto del Miur, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Il 27 settembre, sulla propria pagina riservata del portale Universitaly, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e del proprio modulo anagrafica.

Il 1 ottobre viene pubblicata, nell'area del sito Universitaly riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa. Il 4 settembre sarà invece il turno dei futuri veterinari. Le professioni sanitarie l'11 settembre, mentre il 12 sarà la volta di Medicina in lingua inglese.

I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8.30 presso le aule assegnate, dove potranno entrare previo appello e riconoscimento; una volta entrati i candidati non potranno allontanarsi dall'aula. La prova avra' inizio alle ore 11.00 su tutto il territorio nazionale e avra' la durata di 100 minuti". Cosi' in una nota, la Sapienza Universita' di Roma.