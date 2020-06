Sapienza spicca tra gli atenei del mondo: è la migliore università italiana

La Sapienza di Roma prima università italiana secondo il Centre for World University Rankings (Cwur). La classifica internazionale, resa pubblica l’8 giugno 2020, vede salire di ben 24 posizioni l'ateneo capitolino.

La Sapienza si colloca, dunque, alla 114esima posizione del ranking a livello internazionale, compresa tra le Top 0,6% delle circa 20mila università censite.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato anche perché ha avuto tra i suoi punti di forza la valutazione della ricerca svolta nella nostra università - commenta il Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio - Mai come in questo periodo si è diffusa la consapevolezza di quanto sia strategico a livello Paese rafforzare la ricerca nelle sue varie articolazioni e metterla a servizio dei cittadini”.

Il ranking è stilato sulla base di 7 parametri di cui 4 legati alla Research Performance (è il parametro migliore per Sapienza); gli altri criteri considerati sono Quality of Faculty, Quality of Education e Alumni Employment.

La classifica vede al primo posto assoluto a livello internazionale l'Università di Harvard, seguita dal Mit di Boston e dalla Stanford University.

In Italia, seguono la Sapienza, l'Università di Padova (164° posizione), l'Università di Milano (179° posizione) e l’Università di Bologna (182° posizione), l'Università di Torino (233° posizione), l'università di Napoli Federico II (245° posizione). Le altre romane, Università di Tor Vergata e Roma Tre, occupano rispettivamete la 310a e la 689esima posizione nella classifica internazionale. Qui la classifica completa.