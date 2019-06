Campus Bio-Medico, al via due nuovi corsi di Laurea Magistrale

Al Campus Bio-Medico al via due nuovi corsi di laurea di “Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera” e “Medicine and Surgery” in lingua inglese. Insieme agli altri 9 corsi di laurea l’8 luglio dalle ore 14.30 l’Università Campus Bio-Medico di Roma apre le sue porte ai giovani e ai loro familiari per far conoscere i temi, le opportunità del mercato del lavoro, i docenti, i laboratori e gli spazi della vita universitaria di UCBM.

Nel Campus universitario immerso nel verde della Riserva Naturale di Decima Malafede, tra Laurentina e Trigoria, saranno illustrati i corsi di Medicina, Infermieristica, Tecniche di Radiologia, Fisioterapia, Scienze dell’Alimentazione e Ingegneria Industriale, Ingegneria Biomedica e Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile.

Dopo le presentazioni una visita guidata nei laboratori di ricerca e negli spazi universitari metterà i ragazzi a contatto con il cuore pulsante delle Facoltà Dipartimentali di Medicina e Ingegneria.

Ecco tutti i corsi dell’offerta UCBM:

Master's Degree Program in MEDICINE AND SURGERY

Laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA

Laurea in INFERMIERISTICA

Laurea in FISIOTERAPIA

Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

Laurea e Laurea Magistrale in SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA

Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E GESTIONE DI FILIERA

Laurea in INGEGNERIA INDUSTRIALE

Laurea Magistrale in INGEGNERIA BIOMEDICA

Laurea Magistrale in INGEGNERIA CHIMICA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel corso della giornata sarà possibile ottenere tutte le informazioni e i dettagli sulle ammissioni ed effettuare le simulazioni dei test di ingresso. Saranno allestiti info point dedicati ai servizi offerti agli studenti dell'Ateneo: dal Career Service alle possibilità di ottenere borse di studio e agevolazioni lungo l’intero percorso universitario, conoscendo le diverse attività e occasioni offerte dalla vita universitaria come i progetti di cooperazione universitaria e quelli di volontariato. Spazio anche alla presentazione delle attività extra didattiche, dalle proposte sportive al laboratorio teatrale, fino a momenti di aggregazione e veri e propri eventi come il Campus' Got Talent.