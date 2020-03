European School of Economics - Open Days Virtuali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Campus di Roma della European School of Economics, a seguito dell’attuale situazione, ha deciso di dedicare del tempo “virtuale” a tutti gli studenti interessati organizzando dei Virtual Open Days per questa primavera. Tre date a disposizione: - Mercoledì 1° Aprile 2020 - Mercoledì 8 Aprile 2020 - Mercoledì 15 Aprile 2020 In queste tre date a partire dalle 9.30 fino alle 17.30, il nostro staff di ammissione sarà disponibile per incontrarti virtualmente per un colloquio di orientamento individuale online! Come partecipare? Prenota il tuo colloquio di 30 minuti gratuito al seguente link: ESE Roma: 1° Aprile, 8 Aprile e 15 Aprile 2020 dalle 9.30 alle 17.30. Seleziona la tua fascia oraria e prenota il tuo colloquio: https://lnkd.in/ehfVUqT Per informazioni visita il nostro sito www.ese.ac.uk