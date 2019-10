L'European School of Economics di Roma apre le porte per l'Open Day

La giornata, che si terrà presso la sede di Roma in via di san Domenico 1, è rivolta sia agli aspiranti studenti dei corsi accademici ESE (Bachelor e Master), sia agli interessati agli Short Courses professionali e personalizzati.

La European School of Economics (ESE) è una Business School privata, accreditata ASIC, ufficialmente riconosciuta dal Governo Britannico come listed body in UK e premiata come Best Private School in UK for 2018, che garantisce programmi di Laurea Bachelor, Master e di Specializzazione sempre all’avanguardia. La ESE offre ai suoi studenti una Laurea Britannica convalidata dall’Università di Chichester (UK).

Il programma dell'Open Day a ESE Roma include:

Visita alla sede ESE Roma

Presentazione dei corsi di laurea (BA e BSc Hons) e postlaurea (MSc e MBA), oltre a dei corsi brevi professionali

Presentazione delle opportunità di borsa di studio

Presentazione del programma di stage in Italia o all’Estero

Incontro con professori, studenti ed alumni

Possibilità di appuntamento one to one, per la definizione di un programma personalizzato.



Come prenotarsi?