Fiera #EduCanada2019: il 10 ottobre appuntamento a piazza di Spagna

Il Canada è al Top dei paesi dove studiare all’estero e il trend è in continua crescita. Merito anche dell’Ambasciata del Canada in Italia che, puntuale ogni autunno, rinnova l’appuntamento con la grande Fiera EduCanada. Giunto alla settima edizione, il Salone dell’Istruzione in Canada propone nuovamente una vasta gamma di opportunità formative tutte da scoprire. Anche quest’anno, l’appuntamento è doppio: Milano martedì 8 ottobre e Roma giovedì 10 ottobre.

Studenti di ogni ordine e grado, e giovani professionisti sono invitati a conoscere le occasioni che il Canada offre per sviluppare nuove competenze e conoscenze professionali, culturali e linguistiche: i rappresentanti canadesi di università, college, scuole di scienze applicate, istituti d’istruzione secondaria e scuole di lingua saranno a disposizione degli studenti con le loro famiglie, docenti e scolaresche per fornire informazioni e consigli sulla scelta del percorso di studio più adatto.

Gli appuntamenti dell’edizione 2019 sono i seguenti: Milano, martedì 8 ottobre | dalle 10.30 alle 17.30 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61; Roma, giovedì 10 ottobre ǀ dalle 10.30 alle 17.30 Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert 5/a.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti della Fiera è totalmente gratuito. Informazioni sugli espositori canadesi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Ambasciata www.canada.it. Ben 45 gli espositori dal Canada presenti.

Questi i punti di forza del Canada: una formazione eccellente a costi competitivi, un ottimo tenore di vita in un Paese sicuro e bellissimo. Il numero di studenti internazionali in Canada è in costante aumento: nel 2018 sono stati oltre 570.000, attirati dall’eccellenza dell’istruzione e dalle brillanti prospettive di carriera. Inoltre il Canada offre l’opportunità di coniugare studio e preparazione professionali, consentendo anche di lavorare mentre si studia!

Città come Toronto, Vancouver e Calgary sono classificate tra le più vivibili al mondo secondo l’Economist Intelligence Unit, e Montréal è stata incoronata miglior città al mondo per gli studenti (QS Best Student City rankings). Nelle statistiche dell’HSBC il Canada figura ai primi posti per tasso di impiegabilità, che raggiunge il 95% per i diplomati e laureati al college (fonte: Statistics Canada).