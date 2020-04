Coronavirus, Raggi verso la fase 2: "Riaprire le scuole a luglio come centri estivi"

Non solo mobilità. La sindaca di Roma Virginia Raggi oggi nell'intervista rilascia a Radio Cusano Campus, ha lanciato la sua idea relativa alla ripresa della scuola. "Le scuole? Ritengo che già dal mese di luglio si possa pensare a una riapertura tipo centri estivi, anche perchè i bambini credo che stiano sviluppando delle cattive abitudini, dei turbamenti. I bambini che non posso entrare in contatto con i loro simili non hanno uno sviluppo corretto. Se si potesse riaprire tipo centro estivi, magari con due turni, mattina e sera, potrebbe essere un'idea. Tutto ovviamente sulla base dei dati epidemiologici".

Da parte del Pd Roma arriva una critica alla prima cittadina. A firmarla in una nota a le responsabili Scuola e Comunicazione del Pd Roma, Annarita Leobruni e Claudia Daconto: "Di fronte alle dichiarazioni rese oggi dalla sindaca Raggi proposito dell'eventuale riapertura dei centri estivi in estate, sollecitiamo da parte sua un percorso seriamente condiviso in uno spirito piiù costruttivo di quello dimostrato fino a questo momento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo Leobruni e Daconto "la salute dei bambini e l'organizzazione delle famiglie- aggiungono- non sono tema su cui la sindaca può creare aspettative basate solo su sue personali opinioni. Serve un percorso serio, responsabile, condiviso con tutti i livelli istituzionali e con tutti gli attori coinvolti nella città sul tema dell'infanzia, dell'educazione e del diritto all'istruzione. In queste settimane l'amministrazione pentastellata ha alzato un muro di sorda resistenza a tutte le proposte che abbiamo avanzato a favore della città. Roma ha bisogno ora di un lavoro comune di tutte le istituzioni e le forze cittadine per garantire la salute e il benessere di tutti a cominciare da quello dei nostri bambini".