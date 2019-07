SOS Ripetizioni: i centri a Roma per recuperare debiti scolastici e non solo

L'estate non è per tutti vacanza. Ci sono studenti della scuola superiore che, dopo un anno scolastico un po' burrascoso, fatto più di bassi che di alti, si sono portati a casa uno o più debiti scolastici. Di cosa si tratta? Di insufficienze scritte in pagella che andranno, assolutamente, recuperate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico attraverso i cosiddetti "esami di riparazione". Il costo del mancato recupero, infatti, è caro e corrisponde alla bocciatura.

Come recuperare debiti scolastici

Chiedere anche allo studente più responsabile di trascorrere l'estate sui libri non è affatto semplice e qui entrano in gioco strutture specializzate nel recupero di una o più materie. Si tratta di centri di ripetizioni, di scuole private in grado di accompagnare gli studenti - singolarmente o in gruppo - in un percorso efficace e meno pesante dello studio in autonomia.

Docenti specializzati si mettono a disposizione di studenti per recuperare debiti scolastici o, nel peggiore dei casi,interi anni di scuola persi e offrono anche percorsi di ripetizioni, in tutte le materie, da svolgere nel corso dell'anno scolastico, in modo da evitare brutte sorprese in pagella.

Ogni centro, solitamente, dopo un primo colloquio, realizza un piano di studio su misura per lo studente che ha di fronte.

Centri ripetizioni Roma

Di seguito un elenco di alcuni centri di ripetizioni, di strutture specializzate di recupero anni scolastici o debiti scolastici e di scuole private che offrono servizio anche nel corso dell'estate a Roma:

Centro Studi Fuoriclasse, via Arrigo Davila 37 Edificio E - 0678348660-3421642810 - info@centrostudifuoriclasse.it

Centro Studi Flaminio, piazza Cola di Rienzo 80A, info@centrostudiflaminio.it - 06.3610903 - 351.0679201

Centro Studi Alessandro Volta, via Giovanni Zenatello 45/47 - 06.64400031 - 327.6642843 - info@voltacentrostudi.it -centrostudivolta@libero.it

Laudes, Sede Talenti (Via Ferdinando Martini, 13) - Sede Furio Camillo (Via Suor Maria Mazzarello, 28-30)

Doposcuola Prati - Parioli, via Fabio Massimo 107, 06-92084606 - 327.9762417​ - info@doposcuolaprati.it