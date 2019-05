Quando Its fa rima con Italian talent strategy : dal Canada a Roma per studiare all’Its - nuove tecnologie della vita

Il 17 maggio 2019, in Via Orvieto 45/A, si è svolto l'evento di presentazione dei risultati del "Faculty Led Program Abroad” - Rome 2019, frutto della collaborazione internazionale tra il Seneca College di Toronto e la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma.



Durante la cerimonia sono stati consegnati i diplomi a 15 studenti del Seneca College, i più meritevoli, che hanno frequentato un percorso formativo intensivo dal 6 al 17 maggio 2019, presso la sede della Fondazione ITS, riconosciuto dall'Istituto canadese come parte integrante del corso “Biotechnology – Advanced”.



Il Faculty Led Program Abroad” - Rome 2019, che rappresenta un'innovazione per l’internazionalizzazione per gli ITS, ha concluso con successo il suo primo corso attraverso la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo dal titolo "Research and development of an antiaging cosmetic product containing rosmarinic acid", rivolto agli studenti del Seneca College di Toronto, il più grande college del Canada.



L’iniziativa è stata realizzata sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto tra i due Istituti nel 2017, nell'ambito del quale saranno realizzati progetti di formazione integrati, progetti condivisi di ricerca applicata, il riconoscimento dei percorsi, il rilascio di titoli di studio con doppia valenza, la promozione e la cooperazione tra start up.



Il progetto "Research and development of an antiaging cosmetic product containing rosmarinic acid", che ha coinvolto studenti e diplomati dei percorsi ITS della Fondazione per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma, allievi del Seneca College di Toronto, docenti e ricercatori, con la valorizzazione della metodologia peer to peer, si è concretizzato con l'analisi e lo studio delle piante officinali e la realizzazione finale di un cosmetico (gel) a base di acido rosmarinico.



Hanno partecipato all'evento il Dr. Gildo De Angelis,- Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, il Dr Louis Saint-Arnaud - Consigliere responsabile delle relazioni esterne, culturali e accademiche dell’Ambasciata del Canada; la Dr.ssa Paola Battiston Chair, - Responsabile della School of Biological Sciences and Applied Chemistry del Seneca College - Toronto, Canada.



Giorgio Maracchioni, Presidente della Fondazione ITS della Fondazione per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma, nel suo intervento, ha sottolineato che la collaborazione con il Seneca College rappresenta l’inizio di un ambizioso disegno che si svilupperà su più piani, la formazione, la ricerca applicata e la creazione di impresa e prelude a future collaborazioni finalizzate alla costituzione di start up.

Gli scambi internazionali - ha proseguito - rappresentano un' occasione di confronto e un punto di forza per il trasferimento delle buone pratiche, oltre che favorire l'integrazione culturale e lo sviluppo socio economico, equo e sostenibile. I progetti futuri saranno orientati anche verso Paesi emergenti ed avranno la caratteristica di integrare istruzione, formazione, lavoro anche attraverso la promozione di imprenditorialità.

Il Presidente dell'ITS NTV ha concluso ricordando che l'accordo economico e commerciale globale CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) siglato tra U.E. e Canada potrà contribuire a facilitare la collaborazione fra star up internazionali.



Paola Battiston, Responsabile della School of Biological Sciences and Applied Chemistry del Seneca College di Toronto, ha manifestato la volontà, da parte del Seneca College, di proseguire l'esperienza collaborativa con la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma, programmando, sin da subito, altri scambi di Faculty Led Program Abroad e dando inizio alla progettazione di percorsi il cui titolo di studio abbia validità in Canada e in Italia.

Ha continuato asserendo che l'iniziativa, appena conclusa, costituisce il trampolino di lancio per altri progetti: formazione integrata con le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca applicata che potrà consolidarsi nella costituzione di start up. Intendiamo intensificare la collaborazione su tutti e tre i piani con l’obiettivo di coinvolgere e portare l’esperienza anche verso Paesi emergenti. La collaborazione tra la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita di Roma e il Seneca College ha rappresentato e rappresenta una edificante opportunità di crescita culturale e professionale per gli studenti dei due Istituti, i quali, attraverso queste esperienze, potranno vivere una dimensione internazionale che dalle due realtà Canada e Italia, potrà essere orientata anche verso Paesi emergenti.



Gildo De Angelis, Direttore Generale Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, si è congratulato con i rappresentanti dei due Istituti per il successo del progetto, manifestando soddisfazione per il fatto che la peculiare iniziativa si sia realizzata nel Lazio. La stessa - ha dichiarato - costituirà uno stimolo per una innovativa progettazione didattica nelle scuole.

Nel suo intervento, il Direttore Generale ha manifestato apprezzamento per l'intento dell'ITS NTV di Roma di realizzare un campus ITS “Italian Innovative Factory and Services for Wellness & Health”, auspicando che questa iniziativa si concretizzi e rappresenti l'avvio di scambi internazionali sempre più intensi e proficui.



Loius Saint-Arnaud, Consigliere responsabile delle relazioni esterne, culturali e accademiche dell’Ambasciata del Canada, si è compiaciuto per il risultato raggiunto dal progetto, ponendo l'accento sulla necessità che tutte le professioni debbano contenere una componente di internazionalizzazione e che i giovani possano acquisire questi elementi come fattori di crescita personale.