Quali sono i migliori licei di Roma? Li svela la classifica Eduscopio 2019

L'anno scolastico 2019-2020 è iniziato da pochi mesi, ma già si pensa all'orientamento e a tutti quei ragazzi che, il prossimo anno, lasceranno la scuola media per passare al liceo. Tanti i genitori che, già in questi mesi, stanno dando un'occhiata online alle varie scuole, in vista della pre-iscrizione da fare agli albori dell'anno nuovo.

Puntuale, dunque, arriva la classifica aggiornata Eduscopio delle migliori scuole superiori d'Italia, da Nord a Sud, passando, ovviamente, anche per Roma. Una Capitale delle grandi conferme, che mantiene la prime posizioni, ma che vede alcune scuole salire ed altre uscire dalla classifica

I migliori licei romani: classifica Eduscopio 2019

Secondo la classifica Eduscopio 2019, il miglior liceo classico a Roma resta il Tasso (via Sicilia), mentre il migliore liceo scientifico si conferma il Righi (via Boncompagni). Secondo i dati analizzati, al Tasso si diplomano annualmente circa 166 studenti con un voto di maturità medio di 81.4. Il 24 % dei diplomati al Tasso si dirige verso un percorso universitario giuridico/politico, mentre il 18,7 % verso materie umanistiche, il 18 % scientifiche e il 13 tecniche.

Al liceo scientifico Righi, invece, sempre secondo Eduscopio, ogni anno si diplomano circa 178 studenti, con voto medio di maturità 81,3. Il 36 per cento dei diplomati opta per un corso di laurea tecnico, il 21,7 % per una facoltà cientifica e il 19,3 % economico/statistico. La ricerca ha, inoltre constatato che il 61,9 per cento dei diplomati sceglie di iscriversi all'Università La Sapienza, l'8 per cento alla Luiss e il 7.7 a Roma Tre.

Per quel che riguarda i licei classici, c'è il Visconti che balza dal decimo al secondo posto, ma c'è anche il Massimo che lascia la top 10 dei migliori licei classici di Roma. Per le scuole superiori scientifiche, invec,e il Virgilio viene spodestato dal Volterra e Mamiani scende in ottava posizione.

I migliori licei classici di Roma 2019

Torquato Tasso Ennio Quirino Visconti Francesco Vivona Bertrand Russell Terenzio Mamiani Virgilio Dante Alighieri Giulio Cesare Orazio Augusto Aristofane

