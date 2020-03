Mense scolastiche e tariffa agevolata: le scadenze per l'anno 2020-2021

Il Comune di Roma ha pubblicato sul sito ufficiale di Roma Capitale informativa e modulo per fare richiesta di agevolazione tariffaria del servizio mensa scolastico per l'anno 2020-2021. Dopo il caos scoppiato a settembre scorso, per l'anticipazione della scadenza delle domande al 31 luglio, molte mamme e papà attendevano questa comunicazione, per non tornare a pagare la mensa a prezzo pieno.

Mensa scolastica, come e quando fare domanda di agevolazione tariffaria

A partire dal 1 marzo è fino al 31 luglio sarà possibile fare richiesta di tariffa agevolata. Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Roma e riguardano sia i nuovi iscritti che gli alunni già frequentanti il servizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali-statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I competenti uffici del Municipio dove ricade l'istituto scolastico prescelto sono a disposizione dei cittadini per chiarimenti e supporto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale.